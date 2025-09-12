Mirel Rădoi se teme înaintea meciului cu Farul: "Ne-a creat probleme mereu" - Antena Sport

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la o partidă dificilă în etapa a 9-a a Superligii de fotbal, Farul Constanţa creând mereu probleme formaţiei sale, chiar şi în meciurile disputate pe teren propriu.

“Întâlnim o echipă care ne-a creat mereu multe probleme, şi în meciurile de acasă. Chiar dacă au existat schimbări masive în această vară, şi aici nu mă refer doar la jucători, ci şi la banca tehnică, e clar că sunt o echipă cu jucători de calitate, peste ce avea Ianis Zicu la Metaloglobus. O echipă cu libertate de exprimare, cu jucători care pot crea probleme în orice zonă de teren, cu jucători de atac care pot crea probleme oricărei defensive” a afirmat Rădoi.

Ce a spus Mirel Rădoi înaintea meciului cu Farul

“Ne vom aştepta la un meci echilibrat şi de o parte şi de alta, sper ca publicul să fie prezent ca la alte meciuri şi să câştigăm cele trei puncte. Chiar şi atunci când au pierdut, cei de la Farul nu au făcut meciuri slabe, au fost greşeli, dar au arătat că sunt echipa din Top 3 la centrări în careul advers. Pentru mine este o echipă foarte puternică şi cred că adevărata lor faţă este cea din meciul cu FCSB”, a mai spus tehnicianul.

El speră ca pauza prilejuită de meciurile echipei naţionale să fi fost una benefică pentru formaţia sa: “Să sperăm că pentru noi a fost o pauză benefică şi la celelalte echipe s-a produs un scurt circuit. Şi noi am avut jucători la echipa naţională, dar sper ca celelalte competitoare să aibă probleme, deşi cred că şi la noi va fi dificil”, notează agerpres.ro.

Tehnicianul formaţiei craiovene spune că în niciun caz nu vor exista decât două echipe în lupta pentru titlu în actuala ediţie a Superligii.