Specialiștii au dat verdictul! Echipa favorită la câștigarea titlului în Liga 1 - Antena Sport

FCSB, campioana en titre, este considerată favorită să câştige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Liga 1, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), cu sediul în oraşul elveţian Neuchatel.

FCSB este creditată cu şanse de 47,9% pentru un nou titlu, urmată de Dinamo, cu 15,7%, CFR Cluj, 11,8%, Rapid, 8,8%, în timp ce liderul actual, Universitatea Craiova, are doar 7,1% şanse.

După opt etape, Universitatea Craiova conduce în clasament, cu două puncte avans faţă de Rapid (2), cinci faţă de Dinamo (3), 14 faţă de FCSB (13) şi CFR Cluj (14), care are un joc mai puţin disputat, notează agerpres.ro.

Steaua Roşie Belgrad (Serbia) este echipa cu cele mai mari şanse de cuceri titlul naţional (76,2%), urmată de Paris St-Germain (Franţa), cu 73,0%, Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), 70,6%, Ferencvarosi TC (Ungaria), 64,6%, NK Celje (Slovenia), 63,4%, Celtic Glasgow (Scoţia), 63,3%, Dinamo Zagreb (Croaţia), 63,2%, Bayern Munchen (Germania), 61,4%, etc.

Liverpool FC, campioana en titre din Premier League, este favorită la un nou titlu (28,9%), urmată de Arsenal (18,8%), Chelsea (16,2%), Manchester City (14,4) etc