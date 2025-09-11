Specialiștii au dat verdictul! Echipa favorită la câștigarea titlului în Liga 1 - Antena Sport

FCSB, campioana en titre, este considerată favorită să câştige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Liga 1, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), cu sediul în oraşul elveţian Neuchatel.
FCSB este creditată cu şanse de 47,9% pentru un nou titlu, urmată de Dinamo, cu 15,7%, CFR Cluj, 11,8%, Rapid, 8,8%, în timp ce liderul actual, Universitatea Craiova, are doar 7,1% şanse.
Specialiștii au dat verdictul: FCSB, favorită la câștigarea titlului în Liga 1
După opt etape, Universitatea Craiova conduce în clasament, cu două puncte avans faţă de Rapid (2), cinci faţă de Dinamo (3), 14 faţă de FCSB (13) şi CFR Cluj (14), care are un joc mai puţin disputat, notează agerpres.ro.
Steaua Roşie Belgrad (Serbia) este echipa cu cele mai mari şanse de cuceri titlul naţional (76,2%), urmată de Paris St-Germain (Franţa), cu 73,0%, Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), 70,6%, Ferencvarosi TC (Ungaria), 64,6%, NK Celje (Slovenia), 63,4%, Celtic Glasgow (Scoţia), 63,3%, Dinamo Zagreb (Croaţia), 63,2%, Bayern Munchen (Germania), 61,4%, etc.
Liverpool FC, campioana en titre din Premier League, este favorită la un nou titlu (28,9%), urmată de Arsenal (18,8%), Chelsea (16,2%), Manchester City (14,4) etc
În La Liga, Real Madrid este creditată cu şanse mai mari decât rivala FC Barcelona, campioana en titre (40,6% faţă 29,6%), în timp ce Atletico Madrid are a treia şansă (22,1%).
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, are prima şansă în Serie A (25,6%), urmată de Juventus (18,2%), SSC Napoli, campioana en titre (17,4%), AS Roma (13,3%), AC Milan (11,3%) etc.
În Ligue 1, dacă Paris Saint-Germain are 73,0% şanse la titlu, următoarea este AS Monaco, creditată cu doar 7,7%, iar rivala Olympique Marseille are doar 5,9%.
În Bundesliga, principalele contracandidate ale lui Bayern (61,4%) sunt Borussia Dortmund (8,8%) şi Bayer Leverkusen (8,3%).
Modelul de calcul a ţinut cont de variabile sportive (precum pase în jumătatea adversă), economice (sume de transfer investite în transferuri) sau demografice (numărul de minute şi nivelul meciurilor disputate de jucători în sezonul trecut), precizează CIES.
