Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani - Antena Sport

A fost un moment tensionat la FCSB, în meciul cu Botoşani. Darius Olaru a fost trimis pe teren la pauza meciului pierdut de campioană cu 1-3, în etapa a zecea, însă acesta nu a preluat banderola de căpitan.

Florin Tănase a început meciul cu Botoşani din postura de căpitan al FCSB-ului, ţinând cont că Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve.

Moment tensionat la FCSB | Darius Olaru nu a preluat banderola la Botoşani

Deşi Darius Olaru este căptanul campioanei, el nu a preluat banderola de la Florin Tănase atunci când a fost trimis pe teren. Decarul roş-albaştrilor a păstrat-o până la finalul meciului cu Botoşani.

În mod normal, atunci când Darius Olaru era trimis pe teren, acesta prelua imediat banderola, indiferent dacă se afla pe braţul lui Adrian Şut sau al lui Florin Tănase, ceilalţi doi căpitani ai FCSB-ului. La partida cu Botoşani nu s-a mai întâmplat însă asta.

Acesta poate fi un semn al frsutrărilor pe care le are Darius Olaru faţă de ceea ce se întâmplă la FCSB. Recent, Gigi Becali dezvăluia faptul că mijlocaşul este extrem de nemulţumit atunci când i se schimbă poziţia de joc şi a dat de înţeles că între el şi Tănase există tensiuni atunci când evoluează împreună.