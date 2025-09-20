Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani - Antena Sport

A fost un moment tensionat la FCSB, în meciul cu Botoşani. Darius Olaru a fost trimis pe teren la pauza meciului pierdut de campioană cu 1-3, în etapa a zecea, însă acesta nu a preluat banderola de căpitan.
Florin Tănase a început meciul cu Botoşani din postura de căpitan al FCSB-ului, ţinând cont că Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve.
Moment tensionat la FCSB | Darius Olaru nu a preluat banderola la Botoşani
Deşi Darius Olaru este căptanul campioanei, el nu a preluat banderola de la Florin Tănase atunci când a fost trimis pe teren. Decarul roş-albaştrilor a păstrat-o până la finalul meciului cu Botoşani.
În mod normal, atunci când Darius Olaru era trimis pe teren, acesta prelua imediat banderola, indiferent dacă se afla pe braţul lui Adrian Şut sau al lui Florin Tănase, ceilalţi doi căpitani ai FCSB-ului. La partida cu Botoşani nu s-a mai întâmplat însă asta.
Acesta poate fi un semn al frsutrărilor pe care le are Darius Olaru faţă de ceea ce se întâmplă la FCSB. Recent, Gigi Becali dezvăluia faptul că mijlocaşul este extrem de nemulţumit atunci când i se schimbă poziţia de joc şi a dat de înţeles că între el şi Tănase există tensiuni atunci când evoluează împreună.
“Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Atât spun, nemulţumire că nu joacă, că de ce-l scot, că vrea să arate fiecare, s-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au niciun fel de griji. Banii îi iau pe bună dreptate, dar sunt unii care face nişte bani…
Ce să-i fac lui Olaru, el a zis că nu joacă în stânga, mă las de fotbal. Nu pot să-i zic, că-l iubesc pe Olaru, dar o să-i zic. El e pompos cu Tănase, ca să joace amândoi, să joace cu un închizător”, spunea Gigi Becali despre Darius Olaru, în urmă cu o săptămână, conform fanatik.ro.
- Ce se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! “Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii”
- Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…”
- “Te faci de râs”. Verdict despre viitorul lui Elias Charalambous pe banca FCSB-ului
- Titularul FCSB-ului care a fost “distrus” după un nou eşec în Liga 1: “Joacă cu frâna de mână trasă”
- “Armata nu se conduce din palat”. Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei