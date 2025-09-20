Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani

Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani

Publicat: 20 septembrie 2025, 9:58

Comentarii
Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani

Darius Olaru şi Elias Charalambous/ Sport Pictures

A fost un moment tensionat la FCSB, în meciul cu Botoşani. Darius Olaru a fost trimis pe teren la pauza meciului pierdut de campioană cu 1-3, în etapa a zecea, însă acesta nu a preluat banderola de căpitan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a început meciul cu Botoşani din postura de căpitan al FCSB-ului, ţinând cont că Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve.

Moment tensionat la FCSB | Darius Olaru nu a preluat banderola la Botoşani

Deşi Darius Olaru este căptanul campioanei, el nu a preluat banderola de la Florin Tănase atunci când a fost trimis pe teren. Decarul roş-albaştrilor a păstrat-o până la finalul meciului cu Botoşani.

În mod normal, atunci când Darius Olaru era trimis pe teren, acesta prelua imediat banderola, indiferent dacă se afla pe braţul lui Adrian Şut sau al lui Florin Tănase, ceilalţi doi căpitani ai FCSB-ului. La partida cu Botoşani nu s-a mai întâmplat însă asta.

Acesta poate fi un semn al frsutrărilor pe care le are Darius Olaru faţă de ceea ce se întâmplă la FCSB. Recent, Gigi Becali dezvăluia faptul că mijlocaşul este extrem de nemulţumit atunci când i se schimbă poziţia de joc şi a dat de înţeles că între el şi Tănase există tensiuni atunci când evoluează împreună.

Reclamă
Reclamă

“Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Atât spun, nemulţumire că nu joacă, că de ce-l scot, că vrea să arate fiecare, s-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au niciun fel de griji. Banii îi iau pe bună dreptate, dar sunt unii care face nişte bani…

Ce să-i fac lui Olaru, el a zis că nu joacă în stânga, mă las de fotbal. Nu pot să-i zic, că-l iubesc pe Olaru, dar o să-i zic. El e pompos cu Tănase, ca să joace amândoi, să joace cu un închizător”, spunea Gigi Becali despre Darius Olaru, în urmă cu o săptămână, conform fanatik.ro.

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
Fanatik.ro
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
10:54
România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului
10:23
Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup. Echipa Europei este în avantaj
10:02
EXCLUSIVCe se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! “Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii”
9:45
Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…”
9:37
EXCLUSIVSorana Cîrstea a plâns când Simona Halep s-a retras! Ce mesaj are acum Simo pentru Sori, înainte de ultimele ei turnee
9:20
Cum a fost descrisă FCSB de olandezi, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles din grupa de Europa League
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 4 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul 5 Botoșani – FCSB 3-1. Criza uriașă continuă la campioană. Moldovenii au urcat pe podium 6 „Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, mesaj categoric după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”