Momente tensionate după CFR Cluj - FCSB 2-2. Denis Alibec, "certat" de Elias Charalambous - Antena Sport

Liga 1

Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, “certat” de Elias Charalambous

Publicat: 31 august 2025, 23:42

Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, certat de Elias Charalambous

Denis Alibec, "certat" de Elias Charalambous/ Captură Prima Sport

Au fost momente tensionate după duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Denis Alibec şi Elias Charalambous au avut un dialog încins, după fluierul final.

Denis Alibec a fost trimis pe teren în minutul 58, în locul lui Daniel Bîrligea. Acesta s-a accidentat, după doar 10 minute petrecute pe teren.

Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2

Duelul din Gruia a fost unul încins, iar la final, Denis Alibec şi Elias Charalambous au fost surprinşi purtând un dialog aprins. Antrenorul campioanei gesticula agitat şi părea că-i reproşează o anumită fază atacantului de 34 de ani.

Ulterior, pentru proteste la adresa arbitrilor, Valentin Creţu a primit cartonaşul galben. După dialogul purtat cu Elias Charalambous, Denis Alibec a fost şi el surprins discutând aprins cu Sebastian Colţescu.

CFR Cluj – FCSB 2-2

Clujenii au atacat încă din startul meciului, Târnovanu intervenind în primul minut la devierea lui Louis Munteanu. În minutul 17 Alin Fică a şutat peste poarta oaspeţilor, un minut mai târziu a fost rândul lui Louis Munteanu să şuteze, iar minutul 19 a adus deschiderea scorului. Djokovic a înscris cu o lovitură de cap, la un corner şi clujenii conduceau cu 1-0. Hindrich a blocat şutul din careu al lui Cisotti, în minutul 25, pentru ca în minutul 42 bucureştenii să primească un penalti, după verificarea VAR, pentru un henţ al lui Kresic la o lovitură de cap a lui Florin Tănase.

Tot Tănase a executat penalti-ul şi a egalat, marcând cel de-al cincilea său gol stagional. În minutul 45+1 Emerllahu a înscris cu o lovitură de cap, din şase metri, şi gazdele au intrat cu avantaj minim la pauză. Louis Munteanu a înscris în minutul 66, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Bucureştenii au ratat în minutul 70, prin Olaru, şi în minutul 80, prin Cisotti, apoi Alibec a cerut penalti după ce a fost ţinut de tricou, în careu, de Matei Ilie, însă oaspeţii au reuşit să egaleze. Radunovic a centrat în minutul 87 şi Cisotti a înscris cu o lovitură de cap.

1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 4 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 5 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 6 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025”
