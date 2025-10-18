"Nu mi-am imaginat niciodată" Darius Olaru, la pământ după ce FCSB a suferit umilinţa acestui campionat! - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a fost devastat după ce campioana a suferit umilinţa acestui sezon din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus – FCSB s-a terminat 2-1. Campioana a deschis scorul, dar s-a prăbuşit după pauză, primind două goluri.

Darius Olaru: “Trebuie să ne strângem, e departe play-off-ul”

„Ne-am bătut joc de ultimele partide. Nu știu, nu am explicație pentru ce s-a întâmplat. Nu conta cu cine jucam, erau trei puncte, la fel de importante cum au fost cele cu Craiova. Nu găsesc o explicație.

Am încercat să joc mingea la golul anulat lui Tavi Popescu, dar mi-am prins piciorul între picioarele lui.

După pauza internațională suferim mereu, avem probleme să intrăm în ritm. Data trecută am făcut egal cu Csikszereda. Trebuie să ne strângem, să muncim, să tragem mai mult. Mi s-a părut că în seara asta nu am dat tot. Trebuie să băgăm capul în pământ, să dăm mai mult, nu contează cu cine jucăm, trebuie să luăm trei puncte.