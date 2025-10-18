"Nu mi-am imaginat niciodată" Darius Olaru, la pământ după ce FCSB a suferit umilinţa acestui campionat! - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a fost devastat după ce campioana a suferit umilinţa acestui sezon din Liga 1.
Metaloglobus – FCSB s-a terminat 2-1. Campioana a deschis scorul, dar s-a prăbuşit după pauză, primind două goluri.
Darius Olaru: “Trebuie să ne strângem, e departe play-off-ul”
„Ne-am bătut joc de ultimele partide. Nu știu, nu am explicație pentru ce s-a întâmplat. Nu conta cu cine jucam, erau trei puncte, la fel de importante cum au fost cele cu Craiova. Nu găsesc o explicație.
Am încercat să joc mingea la golul anulat lui Tavi Popescu, dar mi-am prins piciorul între picioarele lui.
După pauza internațională suferim mereu, avem probleme să intrăm în ritm. Data trecută am făcut egal cu Csikszereda. Trebuie să ne strângem, să muncim, să tragem mai mult. Mi s-a părut că în seara asta nu am dat tot. Trebuie să băgăm capul în pământ, să dăm mai mult, nu contează cu cine jucăm, trebuie să luăm trei puncte.
E important să luăm puncte. Suntem departe de play-off, trec etapele nu strângem puncte, și play-off-ul e tot mai departe.
“Încercăm să facem ceva să ieşim din această pasă proastă”
Ne pare rău și nouă. Suporterii vin lângă noi. Ne-au susținut și în seara asta. Trebuie să ne strângem, să adunăm puncte pentru că este departe play-off-ul.
Nu mi-am imaginat niciodată. Suntem aceeași jucători, ne-am întărit… nu am nicio explicație. Încercăm să facem ceva să ieșim din această pasă proastă.
Poate că e mai bine că urmează meciuri dificile pentru că ne concentrăm mai bine. Nu știu de ce e problema asta, cele trei puncte sunt la fel de importante cu oricine am juca.
Cele trei puncte sunt importante cu orice echipă pentru a ne apropia de primul nostru obiectiv: play-off-ul”, a spus Darius Olaru pentru primasport.ro după Metaloglobus – FCSB 2-1.
Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, 2-1 cu FCSB
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.
Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.
Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
