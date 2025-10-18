Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali: "Miştocăreală!" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali: “Miştocăreală!”

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 22:43

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali şi-a criticat aproape întreagă echipă după şcorul şoc cu Metaloglobus.

El crede că Târnovanu e vinovat de ambele goluri: “Aia e mingea lui Târnovanu, că trebuia să iasă, la al doilea gol. S-a întâmplat! Dar în minutul 50 şi ceva să nu mai pasezi, să nu te mişti pe teren. Aveam 2-0, Popescu, pas către Olaru, Olaru lui înapoi. Miştocăreală! Joacă, mă, fotbal! Jucau miştocăreală în 2 metri. Jucaţi, mă, fotbal!”, a declarat Becali pentru digisport.ro.

“Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar. (n.r: Baba Alhassan fundaş central a fost o idee bună?) Ambele goluri de la el. De unde să scot pe altul!”, a criticat Becali.

Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, 2-1 cu FCSB

Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.

Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.

Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.

FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.

