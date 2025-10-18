"Sunt și supărat uneori!" De ce Baiaram le-a arătat suporterilor să tacă la gol? - Antena Sport

Baiaram nu a mai marcat din luna august, în returul cu Istanbul Bașakșehir din preliminariile Conference League (3-1), iar cu Unirea Slobozia, fotbalistul a reuşit să încrie. A fost un gol, care l-a descătuşat. După ce înscris, Baiaram s-a dus în fața suporterilor și le-a făcut un semn la gură și la obraz, cerându-le să nu-l mai huiduie.

”Mă bucur că am câștigat, că am marcat. A fost o perioadă dificilă pentru mine. Nu am mai înscris de ceva timp cu capul, azi am avut o poziție bună. În fiecare zi, Mister vrea mai mult de la mine. De asta sunt și supărat uneori. Nu vreau să-l dezamăgesc. Sper să îmi revin, să ajut echipa. Nu vreau să mai discut despre ce a fost. Important e că acum sunt bine și prefer să mă concentrez pe prezent. Aveam mare nevoie de această victorie, mai ales că și Botoșani a câștigat. Mergem mai departe cu forțe proaspete.

E clar că trebuie să arătăm mai bine decât în meciul din Polonia. Acasă va fi altceva, avem suporterii alături și asta contează enorm”, a declarat Baiaram la Digi Sport.