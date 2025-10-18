Tănase şi-a criticat colegii: "Cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere! Ne-am bătut joc!" - Antena Sport

Discurs dur al lui Tănase la finalul partidei cu Metaloglobus. Meci pierdut ruşinos de bucureşteni. Fotbalistul FCSB crede că sunt fotbalişti care nu se ridică la nivelul FCSB.

“Începem din nou cu stângul o serie de meciuri. În seara aceasta am condus cu 1-0, apoi am primit două goluri. Pierdem duelurile aşa uşor cu adversarii de pe ultimul loc, nu poţi să ai prea mari pretenţii”. Dezamăgit, Tanase a continuat: “Nu am mai fost aşa supărat… nu cred că am fost. Ne-am bătut joc de ce am făcut în ultimele două meciuri. Cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere! Ne cerem scuze suporterilor”.

“O să analizăm şi sunt convins că o să ne revenim. Noi am început mereu mai greu după pauzele echipei naţionale. Imaturi, asta e!”, a mai declarat Tănase la digisport.ro.

Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.