Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă, în această vară, la rivala U Cluj. Oficialul campioanei a dezvăluit că tânărul mijlocaş nu mai avea loc la FCSB nici măcar în echipa de rezerve.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Gheorghiţă a fost lăsat de Gigi Becali să plece la U Cluj înaintea returului cu Drita, din preliminariile Europa League. În schimbul tânărului jucător, campioana l-a transferat de la formaţia clujeană pe Mamadou Thiam.

Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali a luat decizia ca la FCSB să nu mai fie titularizat un jucător “under” în atac, ci doar în apărare. Astfel, campioana a decis să renunţe la serviciile lui Andrei Gheorghiţă şi să-l transfere pe Mamadou Thiam, în condiţiile în care Denis Alibec era accidentat şi Daniel Bîrligea abia revenise pe teren, la momentul respectiv.

“Gigi a decis să nu mai jucăm cu «under» în spatele atacantului. Noi l-am luat pe o sumă infimă pe Gheorghiţă de la Iaşi. În momentul în care aveam nevoie disperată de un «under» pe poziţia aia. Octavian Popescu era accidentat. Noi nu aveam alt jucător născut în 2002 în spatele atacantului. Gheorghiţă era exact ce trebuie.

Cu ultimele transferuri noi am ajuns în situaţia în care Gheorghiţă nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură, aia de rezervă, în spatele vârfului. Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui, am salvat salariul pe mulţi ani pe care mai trebuia să joace. Am salvat salariul pe care îl plăteam degeaba.