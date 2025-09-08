Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă

8 septembrie 2025

Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă, în această vară, la rivala U Cluj. Oficialul campioanei a dezvăluit că tânărul mijlocaş nu mai avea loc la FCSB nici măcar în echipa de rezerve.

Andrei Gheorghiţă a fost lăsat de Gigi Becali să plece la U Cluj înaintea returului cu Drita, din preliminariile Europa League. În schimbul tânărului jucător, campioana l-a transferat de la formaţia clujeană pe Mamadou Thiam.

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali a luat decizia ca la FCSB să nu mai fie titularizat un jucător “under” în atac, ci doar în apărare. Astfel, campioana a decis să renunţe la serviciile lui Andrei Gheorghiţă şi să-l transfere pe Mamadou Thiam, în condiţiile în care Denis Alibec era accidentat şi Daniel Bîrligea abia revenise pe teren, la momentul respectiv.

“Gigi a decis să nu mai jucăm cu «under» în spatele atacantului. Noi l-am luat pe o sumă infimă pe Gheorghiţă de la Iaşi. În momentul în care aveam nevoie disperată de un «under» pe poziţia aia. Octavian Popescu era accidentat. Noi nu aveam alt jucător născut în 2002 în spatele atacantului. Gheorghiţă era exact ce trebuie.

Cu ultimele transferuri noi am ajuns în situaţia în care Gheorghiţă nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură, aia de rezervă, în spatele vârfului. Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui, am salvat salariul pe mulţi ani pe care mai trebuia să joace. Am salvat salariul pe care îl plăteam degeaba.

Thiam vine să dubleze un post pe care nu îl aveam, că Alibec era accidentat şi Bîrligea abia revenise din accidentare. Mai facem calcule şi la modul ăsta, pe care lumea nu le înţelege dacă nu le explici”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Andrei Gheorghiţă a fost transferat de FCSB în iarnă de la Poli Iaşi, sub formă de împrumut. Mijlocaşul şi-a reziliat în vară contractul cu moldovenii şi a semnat cu campioana, fiind ulterior vândut la U Cluj.

