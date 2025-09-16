Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: "Când opreşte trenul, trebuie să urci în el" - Antena Sport

Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei în vară, de la CFR Cluj. Atacantul român de 23 de ani a fost curtat de mai multe formaţii puternice din Europa, însă în cele din urmă a continua sub comanda lui Andrea Mandorlini.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valencia, Nice şi Rennes au fost printre echipele interesate de serviciile lui Louis Munteanu, fiind dispuse să plătească sume uriaşe în schimbul lui.

Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj

Transferul a picat, însă, Cristi Balaj dând de înţeles că Louis Munteanu nu a profitat de ocaziile care i s-au ivit, de a pleca de la CFR Cluj, în vara trecută. Preşedintele clujenilor a transmis şi că preţul stabilit de Neluţu Varga a fost de minim zece milioane de euro.

“Louis Munteanu este minim 10 milioane de euro, minim! E o sumă realistă, eu cunosc anumite detalii. În viață e important ca atunci când se oprește trenul în stație, să urci. Dacă nu au urcat la momentul potrivit, s-ar putea să îl pierzi.

(n.r. – Nu a vrut Louis Munteanu să urce?) Nu vorbesc! Nu spun de asta, discut în general. Se poate interpreta ceea ce am spus”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.