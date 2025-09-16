Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: "Când opreşte trenul, trebuie să urci în el" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el”

Publicat: 16 septembrie 2025, 10:03

Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei în vară, de la CFR Cluj. Atacantul român de 23 de ani a fost curtat de mai multe formaţii puternice din Europa, însă în cele din urmă a continua sub comanda lui Andrea Mandorlini.

Valencia, Nice şi Rennes au fost printre echipele interesate de serviciile lui Louis Munteanu, fiind dispuse să plătească sume uriaşe în schimbul lui.

Transferul a picat, însă, Cristi Balaj dând de înţeles că Louis Munteanu nu a profitat de ocaziile care i s-au ivit, de a pleca de la CFR Cluj, în vara trecută. Preşedintele clujenilor a transmis şi că preţul stabilit de Neluţu Varga a fost de minim zece milioane de euro.

“Louis Munteanu este minim 10 milioane de euro, minim! E o sumă realistă, eu cunosc anumite detalii. În viață e important ca atunci când se oprește trenul în stație, să urci. Dacă nu au urcat la momentul potrivit, s-ar putea să îl pierzi.

(n.r. – Nu a vrut Louis Munteanu să urce?) Nu vorbesc! Nu spun de asta, discut în general. Se poate interpreta ceea ce am spus”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, înaintea meciului amical al naţionalei cu Canada, motiv pentru care a ratat şi duelul de campionat al celor de la CFR Cluj, din runda precedentă, cu Metaloglobus, duel încheiat cu scorul de 1-1.

