Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi nu duce lipsă de oferte, după ce a luat decizia neașteptată de a pleca de la Universitatea Craiova. După ce a fost dorit de un club aflat la retrogradare în Arabia Saudită, acum, a venit o nouă propunere la adresa acestuia.
Concret, o echipă din Emiratele Arabe Unite a înaintat o ofertă pentru tehnicianul român, iar răspunsul acestuia a venit imediat.
Mirel Rădoi a refuzat o nouă ofertă din țările arabe
Mirel Rădoi este la mare căutare în zona Golfului, tehnician român fiind ofertat la câteva luni de la plecarea de la Universitatea Craiova. Potrivit iamsport.ro, acesta a primit o nouă propunere, de această dată din zona Emiratelor Arabe Unite.
Sursa citată menționează că antrenorul a fost dorit de către cei de la Khorfakkan, formație care se află pe locul 11 în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 12 puncte din 13 etape.
Deși din punct de vedere financiar oferta era una importantă, Rădoi a refuzat să preia echipa, cel mai probabil din cauza situației din clasament. Între timp, aceștia s-au reorientat către Damir Krznar.
