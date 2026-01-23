Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 20:03

Comentarii
Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Mirel Rădoi nu duce lipsă de oferte, după ce a luat decizia neașteptată de a pleca de la Universitatea Craiova. După ce a fost dorit de un club aflat la retrogradare în Arabia Saudită, acum, a venit o nouă propunere la adresa acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, o echipă din Emiratele Arabe Unite a înaintat o ofertă pentru tehnicianul român, iar răspunsul acestuia a venit imediat.

Mirel Rădoi a refuzat o nouă ofertă din țările arabe

Mirel Rădoi este la mare căutare în zona Golfului, tehnician român fiind ofertat la câteva luni de la plecarea de la Universitatea Craiova. Potrivit iamsport.ro, acesta a primit o nouă propunere, de această dată din zona Emiratelor Arabe Unite.

Sursa citată menționează că antrenorul a fost dorit de către cei de la Khorfakkan, formație care se află pe locul 11 în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 12 puncte din 13 etape.

Deși din punct de vedere financiar oferta era una importantă, Rădoi a refuzat să preia echipa, cel mai probabil din cauza situației din clasament. Între timp, aceștia s-au reorientat către Damir Krznar.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Observator
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: “O să joc pentru echipă, nu pentru mine”
21:00
VideoJurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte “curăţenia” de iarnă
20:56
Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut”
20:49
LIVE TEXTHermannstadt – Dinamo 0-0. Repriză dificilă pentru „câini” la Sibiu!
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacantul de 40 de milioane de euro merge în Ligue 1 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 6 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia