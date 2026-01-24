Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei - Antena Sport

Naomi Osaka (28 de ani) a anunţat că se retrage de la Australian Open 2026. Osaka trebuia să o întâlnească în turul 3 pe australianca Maddison Inglis. În meciul precedent Osaka a învins-o pe românca Sorana Cîrstea (35 de ani). Românca a acuzat-o pe Osaka de lipsă de fair-play, japoneza vorbind în timp ce Cîrstea se pregătea să servească. Totodată, Osaka a aplaudat o greşeală la serviciu a lui Cîrstea.
Osaka s-a retras de la Australian Open, acuzând probleme medicale.
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open 2026: “Faptul că trebuie să mă oprescu aici îmi frânge inima”
“A trebuit să iau decizia dificilă să mă retrag, ascultându-mi corpul, care are nevoie de atenţie, după ultimul meu meci.
Am fost atât de entuziasmată să continui şi acest parcurs a însemnat cel mai mult pentru mine, aşa că faptul că trebuie să mă opresc aici îmi frânge inima, dar nu pot risca să îmi cauzez alte probleme pentru că vreau să mă întorc pe teren.
Mulţumesc pentru toată dragostea şi tot sprijinul. Sunt atât de recunoscătoare că toată lumea m-a îmbrățișat atât de mult.
Şi mulţumesc întregii mele echipe pentru că m-a apărat întotdeauna şi organizatorilor turneului pentru că au fost atât de amabili”, a transmis Naomi Osaka, pe contul ei de Instagram.
Ion Ţiriac ar fi ieşit de pe teren dacă era în locul Soranei Cîrstea la meciul cu Osaka
Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a reacţionat după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka. Ţiriac a spus că, dacă era în locul Soranei Cîrstea, ar fi ieşit de pe teren fiindcă regulamentul nu a fost respectat.
Ion Ţiriac a fost întrebat şi despre decizia Soranei Cîrstea de a se retrage la finalul sezonului. El e de părere că aceasta ar mai putea continua. Sorana Cîrstea are o relaţie cu fiul lui Ion Ţiriac, Ion-Alexandru Ţiriac.
“(n.r: Cum vi s-a părut parcursul Soranei la Australian Open? Ţinând cont că e ultimul Australian Open din carieră. Şi finalul acela cu Osaka) Pentru mine e altă întrebare mare. Până unde merge această inconstanţă mare care există în sportul care se numeşte tenis?
Eu mi-aduc aminte, şi vă spun poveşti de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat şi a fost un şoc pentru noi toţi. Întrebaţi-l pe domnul «Tănase», că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă. În săptămâna după ce au dat drumul la culori şi nu ştiu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Şi au spus «Asta e interzis». «Nu scrie niciunde».
Acum te întreb şi o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ţinută ca asta? Unde suntem, la circul Struţki?
După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greşeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam «Mulţumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă».
Ţiriac, despre Naomi Osaka: “Cea care a câştigat US Open nu mai există demult”
Pe de altă parte, Osaka, o cunoaştem toţi. Cea care a câştigat US Open nu mai există demult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze, şi permit aşa ceva…
(n.r: despre jocul Soranei Cîrstea) A jucat bine, a jucat ca lumea, a avut un gol după acea jumătate de oră care s-a întâmplat şi după aia i s-a tras toată treaba. Nu am văzut tot, aşa că nu pot să-mi dau cu părerea.
(n.r: E prea devreme să se retragă?) Asta e o întrebare pe care trebuie să i-o puneţi ei. Întotdeauna e prea devreme să te retragi. Atât timp cât eşti competitiv… Eu am făcut greşeala că l-am lăsat pe Vilas să se retragă mult prea târziu. Când ajungi numărul 150, e numai wild-card. Nu e cazul Soranei. Sorana, aşa cum este în ziua de astăzi, e de locurile 30-40, fără probleme. Dacă vrea să mai stea, e numai alegerea ei”, a declarat Ion Ţiriac.
