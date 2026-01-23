"A făcut o greşeală capitală" Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! - Antena Sport

Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a reacţionat după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka. Ţiriac a spus că, dacă era în locul Soranei Cîrstea, ar fi ieşit de pe teren fiindcă regulamentul nu a fost respectat.

Ion Ţiriac a fost întrebat şi despre decizia Soranei Cîrstea de a se retrage la finalul sezonului. El e de părere că aceasta ar mai putea continua. Sorana Cîrstea are o relaţie cu fiul lui Ion Ţiriac, Ion-Alexandru Ţiriac.

Ion Ţiriac a spus ce ar fi făcut dacă era în locul Soranei Cîrstea

“(n.r: Cum vi s-a părut parcursul Soranei la Australian Open? Ţinând cont că e ultimul Australian Open din carieră. Şi finalul acela cu Osaka) Pentru mine e altă întrebare mare. Până unde merge această inconstanţă mare care există în sportul care se numeşte tenis?

Eu mi-aduc aminte, şi vă spun poveşti de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat şi a fost un şoc pentru noi toţi. Întrebaţi-l pe domnul «Tănase», că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă. În săptămâna după ce au dat drumul la culori şi nu ştiu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Şi au spus «Asta e interzis». «Nu scrie niciunde».

Acum te întreb şi o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ţinută ca asta? Unde suntem, la circul Struţki?