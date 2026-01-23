"A făcut o greşeală capitală" Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 17:22

Ion Ţiriac susţine declaraţii pe aeroportul Otopeni / AntenaSport

Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a reacţionat după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka. Ţiriac a spus că, dacă era în locul Soranei Cîrstea, ar fi ieşit de pe teren fiindcă regulamentul nu a fost respectat.

Ion Ţiriac a fost întrebat şi despre decizia Soranei Cîrstea de a se retrage la finalul sezonului. El e de părere că aceasta ar mai putea continua. Sorana Cîrstea are o relaţie cu fiul lui Ion Ţiriac, Ion-Alexandru Ţiriac.

Ion Ţiriac a spus ce ar fi făcut dacă era în locul Soranei Cîrstea

“(n.r: Cum vi s-a părut parcursul Soranei la Australian Open? Ţinând cont că e ultimul Australian Open din carieră. Şi finalul acela cu Osaka) Pentru mine e altă întrebare mare. Până unde merge această inconstanţă mare care există în sportul care se numeşte tenis?

Eu mi-aduc aminte, şi vă spun poveşti de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat şi a fost un şoc pentru noi toţi. Întrebaţi-l pe domnul «Tănase», că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă. În săptămâna după ce au dat drumul la culori şi nu ştiu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Şi au spus «Asta e interzis». «Nu scrie niciunde».

Acum te întreb şi o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ţinută ca asta? Unde suntem, la circul Struţki? 

După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greşeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam «Mulţumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă». 

Ţiriac, despre Naomi Osaka: “Cea care a câştigat US Open nu mai există demult”

Pe de altă parte, Osaka, o cunoaştem toţi. Cea care a câştigat US Open nu mai există demult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze, şi permit aşa ceva…

(n.r: despre jocul Soranei Cîrstea) A jucat bine, a jucat ca lumea, a avut un gol după acea jumătate de oră care s-a întâmplat şi după aia i s-a tras toată treaba. Nu am văzut tot, aşa că nu pot să-mi dau cu părerea.

(n.r: E prea devreme să se retragă?) Asta e o întrebare pe care trebuie să i-o puneţi ei. Întotdeauna e prea devreme să te retragi. Atât timp cât eşti competitiv… Eu am făcut greşeala că l-am lăsat pe Vilas să se retragă mult prea târziu. Când ajungi numărul 150, e numai wild-card. Nu e cazul Soranei. Sorana, aşa cum este în ziua de astăzi, e de locurile 30-40, fără probleme. Dacă vrea să mai stea, e numai alegerea ei”, a declarat Ion Ţiriac.

 

