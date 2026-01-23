Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro

Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 17:09

Comentarii
Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro

Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

Real Madrid a avut parte de o schimbare la nivelul băncii tehnice, după ce l-a înlocuit pe Xabi Alonso cu Alvaro Arbeloa. Noul tehnician și-a intrat deja în rol la gruparea din capitala Spaniei și a luat o hotărâre neașteptată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, acesta a avut o discuție privată cu Trent Alexander-Arnold și i-a transmis acestuia că este liber să își caute echipă, nefăcând parte din planurile vicecampioanei din La Liga.

Trent Alexander-Arnold nu mai este dorit la Real Madrid

Adus în vara anului 2025 la Real Madrid, Trent Alexander-Arnold are parte de un coșmar la gruparea „blanco”, fiind indisponibil până la începutul lunii februarie, din cauza unei accidentări.

Mai mult decât atât, veștile proaste continuă să vină pentru fotbalistul evaluat la 70 de milioane de euro. Potrivit presei iberice, Alvaro Arbeloa ar fi avut deja o discuție cu jucătorul și l-a anunțat că nu mai face parte din planurile Realului.

Deși mai are contract cu gruparea de pe ”Bernabeu” până la finalul sezonului 2030/2031, acesta a fost anunțat că este liber să își caute o altă echipă. Rămâne de văzut ce oferte vor veni la adresa acestuia.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Observator
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
18:08
Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A
17:47
Dinamo se mută de pe Arena Națională! FCSB, implicată în această modificare
17:22
“A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!
16:58
VIDEOMeciul echipei care îl deţine pe Denis Drăguş a fost anulat! Zăpadă de 40 de centimetri! Imagini rare
16:38
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie
16:35
Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia