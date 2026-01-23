Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro - Antena Sport

Real Madrid a avut parte de o schimbare la nivelul băncii tehnice, după ce l-a înlocuit pe Xabi Alonso cu Alvaro Arbeloa. Noul tehnician și-a intrat deja în rol la gruparea din capitala Spaniei și a luat o hotărâre neașteptată.

Concret, acesta a avut o discuție privată cu Trent Alexander-Arnold și i-a transmis acestuia că este liber să își caute echipă, nefăcând parte din planurile vicecampioanei din La Liga.

Trent Alexander-Arnold nu mai este dorit la Real Madrid

Adus în vara anului 2025 la Real Madrid, Trent Alexander-Arnold are parte de un coșmar la gruparea „blanco”, fiind indisponibil până la începutul lunii februarie, din cauza unei accidentări.

Mai mult decât atât, veștile proaste continuă să vină pentru fotbalistul evaluat la 70 de milioane de euro. Potrivit presei iberice, Alvaro Arbeloa ar fi avut deja o discuție cu jucătorul și l-a anunțat că nu mai face parte din planurile Realului.

Deși mai are contract cu gruparea de pe ”Bernabeu” până la finalul sezonului 2030/2031, acesta a fost anunțat că este liber să își caute o altă echipă. Rămâne de văzut ce oferte vor veni la adresa acestuia.