Gestul superb al lui Cristi Chivu pentru Sommer, care a făcut un meci catastrofal şi a primit cea mai mică notă! - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) i-a luat apărarea lui Yann Sommer (37 de ani), care a greşit flagrant la golul cu care Pisa a deschis scorul, în minutul 11. Sommer a pasat greşit, în timp ce era ieşit din poartă, mingea a ajuns la Moreo, care l-a lobat pe portarul elveţian şi a înscris. Sommer are partea lui de vină şi la al doilea gol al formaţiei lui Marius Marin, marcat de acelaşi Stefano Moreo.

După un corner, Moreo a trimis cu capul la colţul scurt. Sommer a atins mingea, dar şi-a introdus-o în poartă.

Cristi Chivu, despre Yann Sommer, după meciul catastrofal făcut de portarul elveţian: “E vina mea”

Cristi Chivu a susţinut după meci că a fost vina lui că Sommer a avut o prestaţie atât de slabă, antrenorul român afirmând că l-a pus în dificultate pe portarul elveţian cu anumite solicitări.

“E vina mea pentru că am făcut anumite solicitări și i-am cauzat probleme lui Sommer”, a declarat Cristi Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

Sommer a fost notat cu 4 de Gazzetta dello Sport, cea mai mică notă a partidei. Sofascore.ro i-a acordat 5.6 lui Sommer, tot cea mai mică notă a meciului.