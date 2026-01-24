Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: "Am câteva echipe" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe”

Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 10:33

Comentarii
Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: Am câteva echipe

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), ar putea pleca de la formaţia din Ştefan cel Mare în vară. Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că se află în discuţii cu câteva echipe, care îi propun un salariu mare lui Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a urcat, provizoriu, pe primul loc în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova şi două peste Rapid, dar cele două echipe au un meci mai puţin disputat faţă de formaţia lui Kopic.

Giovanni Becali, despre Zeljko Kopic: “Probabil că în vară pleacă. Am câteva echipe”

“Mare plăcere mi-ar face să găsesc o echipă şi să îl duc să câştige un milion, un milion şi ceva. De ce nu în Turcia, în Grecia? Dacă îl duci la Beşiktaş ia 1,5 milioane, dacă îl duci la AEK Atena ia 1,2 milioane. Dacă îl duci la Olympiacos ia 1,5 milioane, la Marinakis.

Locul lui e şi la Dinamo. Dar nu poate să îl ţină din calea unei oferte de 1 milion salariu. Trebuie să înţeleagă. Probabil în vară pleacă, da. Am câteva echipe şi aştept să văd cum termină campionatul”, a declarat Giovanni Becali despre Zeljko Kopic, pentru fanatik.ro.

Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”

Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.

Reclamă
Reclamă

Meciul de la Sibiu s-a jucat, practic, în repriza secundă. Raul Opruţ l-a învins pe portarul sibienilor în minutul 71, cu un şut din marginea careului. Neguţ a căutat golul cu un şut de la distanţă, dar Epassy a prins mingea, în minutul 75, pentru ca Gjorgjievski să egaleze un minut mai târziu, la o degajare a portarului Căbuz. Atacantul nord-macedonean a primit mingea, a rezistat atacului lui Boateng şi a marcat din careu. Minutul 80 a adus golul victoriei dinamoviste.

La un corner mingea a fost respinsă de sibieni şi Opruţ a şutat din voleu, făcându-l spectator pe Căbuz. Dinamo s-a impus cu 2-1 şi a trecut pe primul loc, deocamdată, cu 44 de puncte. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 14 puncte.

 

"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
Observator
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv
Fanatik.ro
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv
11:26
Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei
11:14
VIDEOA semnat a doua zi după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Bine ai venit!”
10:46
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu
10:37
Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare
10:01
NEWS ALERTLovitură cumplită pentru FCSB! Florin Tănase, OUT pentru meciul cu CFR Cluj
9:53
Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 4 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 5 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român 6 Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”