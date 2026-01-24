Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: "Am câteva echipe" - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), ar putea pleca de la formaţia din Ştefan cel Mare în vară. Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că se află în discuţii cu câteva echipe, care îi propun un salariu mare lui Kopic.

Dinamo a învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a urcat, provizoriu, pe primul loc în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova şi două peste Rapid, dar cele două echipe au un meci mai puţin disputat faţă de formaţia lui Kopic.

Giovanni Becali, despre Zeljko Kopic: “Probabil că în vară pleacă. Am câteva echipe”

“Mare plăcere mi-ar face să găsesc o echipă şi să îl duc să câştige un milion, un milion şi ceva. De ce nu în Turcia, în Grecia? Dacă îl duci la Beşiktaş ia 1,5 milioane, dacă îl duci la AEK Atena ia 1,2 milioane. Dacă îl duci la Olympiacos ia 1,5 milioane, la Marinakis.

Locul lui e şi la Dinamo. Dar nu poate să îl ţină din calea unei oferte de 1 milion salariu. Trebuie să înţeleagă. Probabil în vară pleacă, da. Am câteva echipe şi aştept să văd cum termină campionatul”, a declarat Giovanni Becali despre Zeljko Kopic, pentru fanatik.ro.

Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”

Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.