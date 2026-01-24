Iga Swiatek, victorie pentru calificarea în optimi la Australian Open. Poloneza caută prima ei finală la Melbourne - Antena Sport

Iga Swiatek a făcut un pas important către prima ei finală la Australian Open, după ce a trecut în turul al treilea de Anna Kalinskaya, ocupanta locului 33 mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Poloneza a avut nevoie de trei seturi pentru a-și elimina adversara, urmând ca în faza optimilor să o întâlnească pe Maddison Inglis, jucătoarea din afara Top 100 WTA.

Iga Swiatek, victorie în trei seturi cu Anna Kalinskaya

Iga Swiatek este hotărâtă să ajungă în prima finală din cariera ei la Australian Open, după ce s-a calificat în faza optimilor, reușind să o învingă pe Anna Kalinskaya.

Poloneza clasată pe locul doi în ierarhia mondială s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 1-6, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și 41 de minute.

În următoarea fază a competiției, Swiatek va da piept cu Maddison Inglis, ocupanta locului 168 mondial. Aceasta s-a calificat mai departe după ce a profitat de retragerea lui Osaka.