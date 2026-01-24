Pleacă de la CFR Cluj după doar două meciuri jucate! Anunțul venit din Italia - Antena Sport

CFR Cluj i-a găsit imediat înlocuitorul lui Otto Hindrich, plecat în Polonia la Legia Varșovia și l-a adus din Italia pe Mihai Popa. Odată cu venirea noului portar, clubul din Gruia ar putea ceda un alt jucător în „Cizmă”.

Este vorba despre Alessandro Micai, goalkeeperul care a bifat doar două apariții în tricoul formației patronate de Neluțu Varga, din iulie 2025 și până în prezent.

Alessandro Micai, pe picior de plecare de la CFR Cluj

Din iulie 2025, de când a ajuns la CFR Cluj, Alessandro Micai nu a bifat decât două apariții pentru clubul din Gruia. Acesta a fost în poarta ardelenilor în acel meci nebun cu FC Botoșani (3-3), când a greșit incredibil la reușitele moldovenilor.

Potrivit presei din Italia, Reggiana caută un înlocuitor pentru Edoardo Motta, care urmează să semneze cu Lazio, iar Micai este prima variantă pentru gruparea din Serie B.