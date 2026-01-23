S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime - Antena Sport

Luis Phelipe revine în Liga 1. Atacantul brazilian de 24 de ani cotat la 275.000 de euro a ajuns la un acord cu Botoşaniul şi va evolua pentru echipa lui Valeriu Iftime.
Fostul atacant de la FCSB va sosi în Moldova luni pentru a semna. Conform surselor Antena Sport, Phelipe va evolua sub formă de împrumut la echipa lui Leo Grozavu, acolo unde e lăsat de Sheriff Tiraspol.
Luis Phelipe revine în Liga 1
Marele avantaj al moldovenilor este relaţia bună pe care jucătorul o are cu antrenorul Leo Grozavu. Asta în contextul în care brazilianul a mai fost dorit şi de alte echipe din Liga 1.
În acest sezon, Luis Phelipe a adunat 10 meciuri în toate competiţiile pentru echipa din Tiraspol şi a marcat un gol, trecându-şi în cont şi o pasă decisivă.
În Liga 1, Phelipe ajungea în vara lui 2023, la Poli Iaşi. După 6 luni, a fost transferat la FCSB, pentru 200.000 de euro. În februarie 2025, campioana îl ceda la Sheriff.
