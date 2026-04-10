„N-am venit să-i dăm afară pe jucători” Mesajul lui Rădoi, după înfrângerea cu Botoșani

FCSB joacă sâmbătă seară cu Oțelul, cea care încearcă să revină în lupta pentru primele două locuri din play-out. Înfrângerea din etapa precedentă a aruncat-o pe FCSB pe locul 2, sub UTA Arad cu un punct și la egalitate cu Botoșani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru FCSB este al treilea meci consecutiv împotriva rivalelor la primele locuri din playout.,

Rădoi vorbește despre marea problemă a FCSB-ului

În conferința de presă de dinaintea meciului de sâmbătă, Rădoi a vorbit despre gafele individuale de necrezut pe care le-au comis jucătorii săi la Botoșani.

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cum au fost și cele de până acum și cum vor fi și următoarele. Indiferent de competiție și de numele adversarelor, pare că avem numai meciuri grele, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare.

(Nr. Oțelul) este o echipă mult mai dinamică decât cea de la Botoșani. Poate valoarea individuală a jucătorilor este puțin mai scăzută, dar au dinamică mult mai bună pe faza de atac. Pe faza de apărare își asumă foarte multe dueluri pe toată suprafața terenului, dueluri unul la unul, iar asta poate fi o zonă pe care să o exploatăm. Nu va fi o partidă deloc ușoară. Cred că va fi o partidă interesantă pentru spectatori, sperăm să nu fie foarte grea pentru noi.