„N-am venit să-i dăm afară pe jucători” Mesajul lui Rădoi, după înfrângerea cu Botoșani

Sebastian Ujica Publicat: 10 aprilie 2026, 15:40

N-am venit să-i dăm afară pe jucători” Mesajul lui Rădoi, după înfrângerea cu Botoșani

Mirel Rădoi, în conferința de presă de dinaintea partidei cu Oțelul

FCSB joacă sâmbătă seară cu Oțelul, cea care încearcă să revină în lupta pentru primele două locuri din play-out. Înfrângerea din etapa precedentă a aruncat-o pe FCSB pe locul 2, sub UTA Arad cu un punct și la egalitate cu Botoșani.

Pentru FCSB este al treilea meci consecutiv împotriva rivalelor la primele locuri din playout.,

Rădoi vorbește despre marea problemă a FCSB-ului

În conferința de presă de dinaintea meciului de sâmbătă, Rădoi a vorbit despre gafele individuale de necrezut pe care le-au comis jucătorii săi la Botoșani.

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cum au fost și cele de până acum și cum vor fi și următoarele. Indiferent de competiție și de numele adversarelor, pare că avem numai meciuri grele, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare.

(Nr. Oțelul) este o echipă mult mai dinamică decât cea de la Botoșani. Poate valoarea individuală a jucătorilor este puțin mai scăzută, dar au dinamică mult mai bună pe faza de atac. Pe faza de apărare își asumă foarte multe dueluri pe toată suprafața terenului, dueluri unul la unul, iar asta poate fi o zonă pe care să o exploatăm. Nu va fi o partidă deloc ușoară. Cred că va fi o partidă interesantă pentru spectatori, sperăm să nu fie foarte grea pentru noi.

(Nr. Partida cu Botoșani) a fost frumoasă, pentru neutri a fost plăcut să privească astfel de partide, din păcate pentru noi a fost dureroasă pentru că foarte multe ocazii nu au venit din fazele lor, ci din greșelile noastre. Și atunci dacă ai 20 de șuturi primite pe partidă, 9 de la adversari, sunt foarte multe greșeli personale. Și atunci trebuie să rărim din ele pentru că valoarea jucătorilor de la FCSB este peste medie și cumva ar trebui ca aceste greșeli personale să dispară.

Evident că ceea ce nu s-a putut realiza în 8 luni de zile vom reface în câteva săptămâni. Evident că vor mai apărea (nr. erori individuale). Pot să fie mai multe elemente aici. Și presiunea necalificării (nr. în playoff), și presiunea poziției pe care vrem să o ocupăm, unii dintre ei poate sunt și într-o situație în care nu își cunosc viitorul din vară, poate se gândesc că a venit un nou antrenor și să încerce să-l influențeze mai mult decât e cazul. Noi am încercat să le transmitem că venirea noastră nu înseamnă automat verdicte clare despre jucători, dacă vor pleca sau vor rămâne, n-am venit să dăm jucători afară. Încercăm să aducem ceva în plus față de ce s-a întâmplat înainte.

E clar că suporterii vor veni în număr mic și dacă nu putem să-i facem să vină în număr din ce în ce mai mare până la vară la meciuri de acasă, atunci va trebui ca din vară să facem orice ca să-i atragem lângă echipă

Dacă cineva a fost plecat din țară și se uita la meciul cu Botoșani și ar fi văzut cum am interpretat și faza ofensivă și pe cea defensivă din punct de vedere tehnic și din punct de vedere tactic, ar fi zis că noi toate zilele am stat aici doar la grătar. Și eu după ce le-am văzut lucrurile sunt foarte greu de explicat. Și lor le-a fost foarte greu să le explice” a spus Mirel Rădoi în conferința de presă de dinaintea meciului cu Oțelul.

„Situația lui Daniel (nr. Bîrligea) nu este foarte bună, nu va putea juca mâine” a mai spus Rădoi.

