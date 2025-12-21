Neagoe a făcut iureş după ce echipa lui a fost egalată în minutul 90! I-a "distrus" pe arbitri şi pe jucători! - Antena Sport

Eugen Neagoe (58 de ani) a criticat dur arbitrajul de la meciul Hermannstadt – Petrolul 1-1. Tommi Jyry a deschis scorul în minutul 24, dar sibienii au obţinut in extremis un punct, Ionuţ Stoica aducând egalarea în minutul 90.
Neagoe nu şi-a iertat nici propriii jucători. Antrenorul Petrolului i-a “luat la ţintă” pe Vali Gheorghe şi Hanca, ce au ratat două ocazii de gol la scorul de 1-0 pentru “lupii galbeni”.
Eugen Neagoe, supărat pe arbitri: “Ăsta e respect?”
“Faza cu Chică-Roșă și Stoica nici nu mai e de comentat. Ce să comentăm? Toți oamenii au văzut jocul și ce să mai comentez eu?
Dacă tot vrem să discutăm, trebuie să discutăm corect de tot ceea ce s-a întâmplat. Vreți să mă duc la comisii să mă suspende? S-a văzut. Avem VAR, nu avem VAR! Nimeni, nimic. (n.r.: Deci a fost roșu la acea fază?) Nici nu are rost să discutăm. Mai clar nu se poate.
Să judece corect din minutul 1 până în minutul 90+5, când a fost finalul jocului, dacă este să vorbim corect. Asta trebuie să facem.
E al treilea joc în care adversarii noștri au avut o singură șansă de a marca. În rest, nimic. Ăsta e fotbalul, dacă nu marchezi când ai ocazii. Vali Gheorghe și Hanca trebuiau să bage mingea în poartă. Au fost ocazii clare, dar mai contează asta?
Rămâne rezultatul. Sunt sincer, sunt supărat și sunt mâhnit de modul cum sunt tratat. Ăsta e respect? Pentru ce muncim? Pentru ce? Păi să facem dreptate!
Am pierdut două puncte mari pe care le-am avut în buzunar. Plecăm supărați acasă”, a declarat Eugen Neagoe pentru digisport.ro.
Hermannstadt – Petrolul 1-1
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 21-a din Liga 1.
Sibienii au avut două semiocazii, în minutele 12 (Karo) şi 23 (Jair), înainte de ca Jyry să deschidă scorul în minutul 24, la o minge respinsă de Căbuz. Gazdele au încheiat repriza cu ocazia lui Oroian, din minutul 44, iar în minutul 64 au ratat din nou, prin Valentin Gheorghe. În cele din urmă Ionuţ Stoica a adus egalarea, în minutul 90, pentru FC Hermannstadt – Petrolul 1-1.
Hermannstadt e penultima în clasament, cu 13 puncte, în timp ce Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.
- “M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
- U Cluj – Farul 1-0. Lukic a deschis scorul după o gafă monumentală a constănţenilor!
- Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
- Hermannstadt – Petrolul 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu evită dramatic înfrângerea
- George Puşcaş, făcut praf după ce a cerut un salariu uriaş lui Dinamo: “El, săracul, nu joacă de vreo doi ani”