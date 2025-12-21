Neagoe a făcut iureş după ce echipa lui a fost egalată în minutul 90! I-a "distrus" pe arbitri şi pe jucători! - Antena Sport

Eugen Neagoe (58 de ani) a criticat dur arbitrajul de la meciul Hermannstadt – Petrolul 1-1. Tommi Jyry a deschis scorul în minutul 24, dar sibienii au obţinut in extremis un punct, Ionuţ Stoica aducând egalarea în minutul 90.

Neagoe nu şi-a iertat nici propriii jucători. Antrenorul Petrolului i-a “luat la ţintă” pe Vali Gheorghe şi Hanca, ce au ratat două ocazii de gol la scorul de 1-0 pentru “lupii galbeni”.

Eugen Neagoe, supărat pe arbitri: “Ăsta e respect?”

“Faza cu Chică-Roșă și Stoica nici nu mai e de comentat. Ce să comentăm? Toți oamenii au văzut jocul și ce să mai comentez eu?

Dacă tot vrem să discutăm, trebuie să discutăm corect de tot ceea ce s-a întâmplat. Vreți să mă duc la comisii să mă suspende? S-a văzut. Avem VAR, nu avem VAR! Nimeni, nimic. (n.r.: Deci a fost roșu la acea fază?) Nici nu are rost să discutăm. Mai clar nu se poate.

Să judece corect din minutul 1 până în minutul 90+5, când a fost finalul jocului, dacă este să vorbim corect. Asta trebuie să facem.