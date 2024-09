Neluţu Varga, anunţ surpriză despre Louis Munteanu: "Am ofertă pentru el!" Îl poate vinde după doar două luni - Antena Sport

„Un meci greu, cu un adversar dificil şi zic că am făcut o partidă bună, dar am făcut greşelile de pe final şi, când ai în faţă o echipă cu calitate, vine peste tine. Am ieşit, că m-am încărcat puţin, am fost şi la naţională, am fost pe drumuri şi eu am cerut schimbarea.

Pentru mine şi prietenii mei au fost acele semne, gesturi pentru prietenii mei, care ştiu ei mai bine. Nu, pentru nimic.

Când vii la CFR e presiune mereu, nu doar pe mine, ci pe fiecare jucător care e aici. Vrem să câştigăm meci de meci şi să câştigăm meciul.

M-am gândit înainte de meci să fiu mai mult în careu, că Dawa şi Mihai Popescu sunt agresivi şi am zis să fiu acolo în faţa porţii, că inteligenţi ca mine nu au cum să fie.

Aşa acum am mai spus. Din mici detalii au întors jocul, iar dacă se evita cea de la primul gol poate închideam jocul sau mai marcarcam un gol”, a declarat Louis Munteanu, la digisport.ro.