Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău” - Antena Sport

Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, cu câteva zile înaintea de reluarea campionatului. Cel care ocupa funcția de președinte în Gruia din anul 2021 a avut o discuție cu Neluțu Varga, prin intermediul căreia și-a motivat decizia.

Finanțatorul câștigătoarei Cupei României a reacționat imediat și a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său colaborator. În această perioadă, CFR Cluj a câștigat un titlu de campioană, plus Cupa, la finalul sezonului trecut.

Neluțu Varga, recunoscător pentru aportul adus de Cristi Balaj la CFR Cluj

Neluțu Varga și Cristi Balaj au avut o relație excelentă din punct de vedere profesional, însă sezonul acesta a zguduit clubul ardelean din temelii, mai ales după ratarea calificării în faza principală a UEFA Conference League.

Finanțatorul clubului din Gruia a oferit o primă reacție cu privire la plecarea lui Balaj de la CFR și a avut numai cuvinte mari la adresa celui care a ocupat funcția de președinte în ultimii patru ani.

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.