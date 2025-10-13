Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău”

Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău”

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 20:16

Comentarii
Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: Îmi pare rău”

Cristi Balaj, președinte CFR Cluj / SPORT PICTURES

Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, cu câteva zile înaintea de reluarea campionatului. Cel care ocupa funcția de președinte în Gruia din anul 2021 a avut o discuție cu Neluțu Varga, prin intermediul căreia și-a motivat decizia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanțatorul câștigătoarei Cupei României a reacționat imediat și a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său colaborator. În această perioadă, CFR Cluj a câștigat un titlu de campioană, plus Cupa, la finalul sezonului trecut.

Neluțu Varga, recunoscător pentru aportul adus de Cristi Balaj la CFR Cluj

Neluțu Varga și Cristi Balaj au avut o relație excelentă din punct de vedere profesional, însă sezonul acesta a zguduit clubul ardelean din temelii, mai ales după ratarea calificării în faza principală a UEFA Conference League.

Finanțatorul clubului din Gruia a oferit o primă reacție cu privire la plecarea lui Balaj de la CFR și a avut numai cuvinte mari la adresa celui care a ocupat funcția de președinte în ultimii patru ani.

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez. 

Reclamă
Reclamă

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
22:16
VideoJurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
22:05
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare
22:02
VideoJurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial
21:45
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM. Se marchează pe bandă rulantă
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua