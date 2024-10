Neluţu Varga, şocat de scenele cu Dan Petrescu şi Louis Munteanu de la Ploieşti, anunţă măsuri dure: "Nu putem să ne batem joc" - Antena Sport

„Apoi, o vină la fel de mare o are și Dan Petrescu. Nu e posibil cu 40 de secunde înainte de finalul meciului să scoți cel mai bun jucător de pe teren. Repet, nu mai era nici măcar un minut, erau 40 de secunde. Sincer, nu am înțeles. Și dacă era accidentat, îl mai țineai 40 de secunde undeva în lateral, lângă tușă și cu asta basta. Explicația cu cartonașul nu are absolut nicio logică, atâta timp cât Louis Munteanu oricum era suspendat pentru partida viitoare.

Dan Petrescu a luat o decizie neinspirată. Nu putem să ne batem joc de o investiție de atâtea milioane de euro, peste 5 milioane de euro, probabil cea mai mare investiție într-un fotbalist în România de la Revoluție încoace. Trebuie să fim mai atenți cum gestionăm astfel de lucruri. O să vorbesc și cu Dan Petrescu, pentru că și el are o stare de supraîncărcare, de surescitare, pe care nu o înțeleg și trebuie și el să se liniștească”, a mai spus Neluţu Varga.