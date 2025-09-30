Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj - Antena Sport

Neluţu Varga este pregătit să dea o nouă lovitură de proporţii. Patronul celor de la CFR Cluj a reuşit să aducă nume importante în Gruia, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, dar nu se opreşte aici.

Varga vrea să formeze o echipă cu nume mari care să o readucă pe CFR Cluj în cupele europene, după ce echipa din Gruia a ajuns deja la al treilea sezon la rând când ratează calificarea în competiţiile principale.

Neluţu Varga vrea să îl aducă pe Hakim Ziyech la CFR Cluj

Potrivit prosport.ro, Neluţu Varga, cu ajutorul lui Mikael Silvestre, vrea să îl aducă pe Hakim Ziyech, fost câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea, în 2021.

Ajuns la 32 de ani, marocanul este liber de contract de două luni de zile, după ce s-a despărţit de formaţia Al Duhail din Qatar. Acum, Varga i-a făcut o ofertă fostului jucător de pe Stamford Bridge şi încearcă să îl convingă să vină în Gruia.

După o campanie spectaculoasă cu Ajax în UEFA Champions League în 2019, Hakim Ziyech a fost cumpărat de Chelsea în 2020, în schimbul a 40 de milioane de euro. La formaţia londoneză, el a jucat 107 meciuri, marcând 14 goluri şi oferind 13 pase decisive.