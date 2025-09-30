Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj

Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj

Publicat: 30 septembrie 2025, 22:47

Comentarii
Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj

Neluţu Varga / Hepta

Neluţu Varga este pregătit să dea o nouă lovitură de proporţii. Patronul celor de la CFR Cluj a reuşit să aducă nume importante în Gruia, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, dar nu se opreşte aici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Varga vrea să formeze o echipă cu nume mari care să o readucă pe CFR Cluj în cupele europene, după ce echipa din Gruia a ajuns deja la al treilea sezon la rând când ratează calificarea în competiţiile principale.

Neluţu Varga vrea să îl aducă pe Hakim Ziyech la CFR Cluj

Potrivit prosport.ro, Neluţu Varga, cu ajutorul lui Mikael Silvestre, vrea să îl aducă pe Hakim Ziyech, fost câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea, în 2021.

Ajuns la 32 de ani, marocanul este liber de contract de două luni de zile, după ce s-a despărţit de formaţia Al Duhail din Qatar. Acum, Varga i-a făcut o ofertă fostului jucător de pe Stamford Bridge şi încearcă să îl convingă să vină în Gruia.

După o campanie spectaculoasă cu Ajax în UEFA Champions League în 2019, Hakim Ziyech a fost cumpărat de Chelsea în 2020, în schimbul a 40 de milioane de euro. La formaţia londoneză, el a jucat 107 meciuri, marcând 14 goluri şi oferind 13 pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Ulterior, el a ajuns la Galatasaray, acolo unde a evoluat timp de două sezoane, devenin în ambele campion al Turciei. De asemenea, Ziyech a câştigat titlul şi în Eredivisie, cu Ajax.

La naţionala Marocului, Ziyech a bifat 65 de meciuri şi a marcat de 25 de ori. De asemenea, el a făcut parte din echipa Marocului care a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, din 2022.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Hakim Ziyech în acest moment, potrivit transfermarkt.com
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
23:37
LIVE SCOREInter – Slavia 3-0 şi Galatasaray – Liverpool 1-0. Echipa lui Cristi Chivu se distrează la Milano
23:06
Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica
22:32
VideoJurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni
22:10
Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin: “Această responsabilitate vine cu provocări”
21:49
VideoJurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China
21:17
Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: “Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua”
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 5 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 6 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”