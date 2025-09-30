Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj - Antena Sport

Neluţu Varga este pregătit să dea o nouă lovitură de proporţii. Patronul celor de la CFR Cluj a reuşit să aducă nume importante în Gruia, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, dar nu se opreşte aici.
Varga vrea să formeze o echipă cu nume mari care să o readucă pe CFR Cluj în cupele europene, după ce echipa din Gruia a ajuns deja la al treilea sezon la rând când ratează calificarea în competiţiile principale.
Neluţu Varga vrea să îl aducă pe Hakim Ziyech la CFR Cluj
Potrivit prosport.ro, Neluţu Varga, cu ajutorul lui Mikael Silvestre, vrea să îl aducă pe Hakim Ziyech, fost câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea, în 2021.
Ajuns la 32 de ani, marocanul este liber de contract de două luni de zile, după ce s-a despărţit de formaţia Al Duhail din Qatar. Acum, Varga i-a făcut o ofertă fostului jucător de pe Stamford Bridge şi încearcă să îl convingă să vină în Gruia.
După o campanie spectaculoasă cu Ajax în UEFA Champions League în 2019, Hakim Ziyech a fost cumpărat de Chelsea în 2020, în schimbul a 40 de milioane de euro. La formaţia londoneză, el a jucat 107 meciuri, marcând 14 goluri şi oferind 13 pase decisive.
Ulterior, el a ajuns la Galatasaray, acolo unde a evoluat timp de două sezoane, devenin în ambele campion al Turciei. De asemenea, Ziyech a câştigat titlul şi în Eredivisie, cu Ajax.
La naţionala Marocului, Ziyech a bifat 65 de meciuri şi a marcat de 25 de ori. De asemenea, el a făcut parte din echipa Marocului care a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, din 2022.
- 4,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Hakim Ziyech în acest moment, potrivit transfermarkt.com
- Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă
- Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni
- Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
- Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare
- Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1