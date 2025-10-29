Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: "Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor" - Antena Sport

Chiar dacă victoria a fost una clară pentru FCSB, două goluri ale bucureştenilor au venit în urma unor faze controversate. La finalul partidei, Nicolae Grigore s-a arătat dezamăgit de rezultatul final şi a acuzat arbitrajul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“E o înfrângere pe care nu pot să o accept. După ce au marcat am fost nevoiți să riscăm, am făcut asta. Ca și o concluzie, jocul pe ansamblu a fost bun. Nu pot să accept atât de ușor înfrângerile. Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutorul arbitrajului. Mă refer la acel penalty acordat ușor, iar pe final au marcat dintr-un ofsaid de un metru și jumătate. Eram pe un fond bun și nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Mi-a plăcut că jucătorii nu au cedat niciun moment și au avut puterea de să revină. Ce nu mi-a plăcut sunt niște greșeli pe care putem să le remediem. Gloria Bistrița e pe un drum bun.

Eu vreau să câștigăm orice meci, chiar și meciul cu FCSB l-am pregătit așa. Presupunând că vom face 6 puncte în următoarele două meciuri, pot să spun că avem șanse la calificare”, a spus Nicolae Grigore.