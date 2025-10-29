Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: "Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor”

Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor”

Radu Constantin Publicat: 29 octombrie 2025, 23:50

Comentarii
Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor

Chiar dacă victoria a fost una clară pentru FCSB, două goluri ale bucureştenilor au venit în urma unor faze controversate. La finalul partidei, Nicolae Grigore s-a arătat dezamăgit de rezultatul final şi a acuzat arbitrajul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“E o înfrângere pe care nu pot să o accept. După ce au marcat am fost nevoiți să riscăm, am făcut asta. Ca și o concluzie, jocul pe ansamblu a fost bun. Nu pot să accept atât de ușor înfrângerile. Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutorul arbitrajului. Mă refer la acel penalty acordat ușor, iar pe final au marcat dintr-un ofsaid de un metru și jumătate. Eram pe un fond bun și nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Mi-a plăcut că jucătorii nu au cedat niciun moment și au avut puterea de să revină. Ce nu mi-a plăcut sunt niște greșeli pe care putem să le remediem. Gloria Bistrița e pe un drum bun.

Eu vreau să câștigăm orice meci, chiar și meciul cu FCSB l-am pregătit așa. Presupunând că vom face 6 puncte în următoarele două meciuri, pot să spun că avem șanse la calificare”, a spus Nicolae Grigore.

FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
0:12 30 oct.
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi
0:09 30 oct.
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
23:44
Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat”
23:41
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător”
23:40
Inter – Fiorentina 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obținut o victorie clară și a urcat pe podium
23:31
Probleme pentru FCSB! David Miculescu s-a accidentat şi a fost dus la spital
Vezi toate știrile
1 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 2 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu 4 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”