Nicolae Stanciu, dorit la Rapid! Dan Șucu pregătește transferul bombă al căpitanului naționalei în Giulești - Antena Sport

Nicolae Stanciu/ Profimedia Nicolae Stanciu este dorit de Dan Șucu la Rapid. Acționarul majoritar al giuleștenilor a pus ochii pe căpitanul naționalei, pe care vrea să-l aducă sub comanda lui Marius Șumudică în Giulești. Recent, și Gigi Becali a anunțat că este interesat de transferul lui Nicolae Stanciu. Patronul de la FCSB a dezvăluit că ar fi dispus oricând să-l primească pe mijlocașul naționalei la echipa sa. Nicolae Stanciu, dorit la Rapid FCSB însă nu este singura echipă din Liga 1 care îl vrea pe Nicolae Stanciu. Rapid a început și ea tratativele cu căpitanul naționalei, notează fanatik.ro. Giuleștenii i-au propus internaționalului român să semneze contractul încă din iarnă, iar acesta le-a oferit un răspuns. Stanciu mai are contract cu Damac până la finalul sezonului și le-ar fi transmis giuleștenilor că în cazul în care se va despărți de formația din Arabia Saudită, ar pierde o sumă importantă de bani. În cazul în care mutarea nu se va realiza în pauza de mercato din iarnă, Nicolae Stanciu rămâne pe lista de transferuri a celor de la Rapid și pentru perioada de vară. Atunci, și FCSB ar forța revenirea mijlocașului, care va rămâne liber de contract.

Nicolae Stanciu pare tot mai atras de o revenire în fotbalul românesc, ținând cont de faptul că încă nu și-a prelungit înțelegerea cu Damac. Căpitanul naționalei nu a fost prezent nici la reunirea lotului echipei saudite, preferând să rămână în țară, aici unde urmează să-și petreacă sărbătorile.

„(Te vom mai vedea în fotbalul românesc) Tot ce e posibil. De aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate. De la Steaua (n.r. – FCSB) am debutat la națională. Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu știu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, a spus recent Nicolae Stanciu despre viitorul său, într-un interviu pentru FRF TV.

Marius Şumudică a anunţat 3 transferuri de top la Rapid

Marius Şumudică a anunţat trei transferuri la Rapid, imediat după derby-ul cu Dinamo. Şumudică a spus că vor veni 2 jucători de la Genoa şi altul de la o rivală din Liga 1.

