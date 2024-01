"Nivel de amatori!" Zeljko Kopic, reacţie vehementă după ce Dinamo a pierdut la scor de tenis ultimul amical al iernii - Antena Sport

Reclamă

Antrenorul croat al „câinilor” şi-a făcut praf jucătorii, mărturisind că aceştia au prestat un joc la nivel de amatori. De asemenea, Kopic a oferit declaraţii şi despre debutul lui Darko Velkovski, fiind convins că acesta se va adapta şi va aduce un plus la Dinamo.

De asemenea, Kopic le-a cerut de urgenţă transferuri şefilor lui Dinamo, chiar înaintea duelului cu Petrolul, programat săptămâna viitoare.

„Sunt multe de analizat și trebuie să tragem concluziile acestui meci. Am jucat bine 60 de minute, dar ulterior au profitat de ocazii, trebuie să vedem unde am greșit și să ne pregătim pentru meciul cu Petrolul. Este inacceptabil, vom analiza tot meciul, nu am avut reacție. Primele 60 de minute a evoluat o echipă profesionistă, apoi nivel de amator, nu este acceptabil pentru noi.

Velkovski este într-o formă fizică bună, trebuie să avem răbdare cu fiecare jucător nou. A demonstrat faptul că are calități, va fi un transfer util pentru noi. Avem pauză până luni acum, de luni reluăm antrenamentele și vom fi bine la meciul cu Petrolul.

Am jucat împotriva unei echipe bune, nu te poți bucura atunci când primești atâtea goluri, au fost și plusuri, dar și lucruri de pus la punct. Sper să aducem jucători până la meciul cu Petrolul”, a declarat Zeljko Kopic.

Dinamo, eşec cu 2-6 în ultimul amical din Antalya Dinamo a avut parte de un eşec cu 2-6 în ultimul amical din Antalya. Dinamo a pierdut ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Turcia, cu 2-6, în faţa belgienilor de la Charleroi. Golurile echipei Dinamo marcate în partida disputată la baza sportivă Kamelya Selin au fost marcate de Gregorio, în min 9, din penalty, şi Abdallah, min 36. Belgienii au înscris prin Guiagon, Nikola Stulic (2) şi Benbouali (3). Antrenorul echipei Dinamo, Zeljko Kopic, a folosit următoare echipă de start: Golubovic – Lucas, Patriche, Bena – Costin, Bani, Ilic, Amzăr – Al. Irimia, Gregorio, Abdallah. În primul meci din cantonamentul din Antalya, Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), cu formaţia Genclerbirligi, ocupanta locului 8 în liga secundă a campionatului Turciei. Dinamo va reveni sâmbătă în ţară, primul meci oficial al anului fiind programat peste o săptămână, pe 20 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oană”, cu Petrolul Ploieşti în etapa a 22-a a Ligii 1.