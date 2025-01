Noi detalii despre accidentarea lui Darius Olaru! Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB: "Îl încercăm şi pe el!" - Antena Sport

De asemenea, Gigi Becali nu a fost mulţumit nici de evoluţia lui Daniel Bîrligea, de la care aştepta mai mult.

„Cisotti nu are încă viteza de joc a noastră. Nu are ritm de joc, nu are viteza pe care noi o cerem. Dar e mai bine cu Cisotti decât cu Edjouma. Edjouma a pierdut toate mingile. Nu sunt încântat încă de Cisotti, prea lent, prea lent! De asta dominăm adversarul, jucând repede.

Bîrligea a fost slab, a fost prea lent, prea adormit. A avut două ocazii în care trebuia să marcheze. A dormit!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Hermannstadt 1-1.