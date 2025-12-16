Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie - Antena Sport

Denis Alibec nu va putea evolua la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Atacantul de 34 de ani nu s-a recuperat după operaţia suferită.

Denis Alibec a suferit o intervenţie chirurgicală prin care şi-a extras un chist din zona meniscului după partida cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. În meciul cu “lupii”, atacantul a fost trimis pe teren în minutul 87, luându-i locul lui Darius Olaru.

Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid

Denis Alibec are şanse foarte mici să se refacă la timp pentru partida cu Rapid, notează digisport.ro. Atacantul se recuperează după operaţie minoră suferită, în urma problemei care nu-i permitea să dea randament maxim.

Alibec încă nu a revenit la antrenamentele echipei, astfel că roş-albaştrii nu vor risca în privinţa sa la derby-ul cu Rapid. Atacantul de 34 de ani a ratat ultimele şase meciuri disputate de campioană, în toate competiţiile.

La partida cu Rapid, FCSB s-ar putea baza pe Daniel Bîrligea. Sunt şanse mari ca atacantul să fie în lotul condus de Elias Charalambous pentru ultimul meci din 2025. Bîrligea s-a “rupt” după meciul pierdut cu Steaua Roşie Belgrad, scor 0-1, în grupa de Europa League.