Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie

Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 10:56

Comentarii
Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului după operaţie

Denis Alibec / Sport Pictures

Denis Alibec nu va putea evolua la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Atacantul de 34 de ani nu s-a recuperat după operaţia suferită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec a suferit o intervenţie chirurgicală prin care şi-a extras un chist din zona meniscului după partida cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. În meciul cu “lupii”, atacantul a fost trimis pe teren în minutul 87, luându-i locul lui Darius Olaru.

Denis Alibec, OUT de la derby-ul cu Rapid

Denis Alibec are şanse foarte mici să se refacă la timp pentru partida cu Rapid, notează digisport.ro. Atacantul se recuperează după operaţie minoră suferită, în urma problemei care nu-i permitea să dea randament maxim.

Alibec încă nu a revenit la antrenamentele echipei, astfel că roş-albaştrii nu vor risca în privinţa sa la derby-ul cu Rapid. Atacantul de 34 de ani a ratat ultimele şase meciuri disputate de campioană, în toate competiţiile.

La partida cu Rapid, FCSB s-ar putea baza pe Daniel Bîrligea. Sunt şanse mari ca atacantul să fie în lotul condus de Elias Charalambous pentru ultimul meci din 2025. Bîrligea s-a “rupt” după meciul pierdut cu Steaua Roşie Belgrad, scor 0-1, în grupa de Europa League.

Reclamă
Reclamă

În ultimele meciuri, FCSB a avut de suferit în ceea ce priveşte atacanţii, ţinând cont că Daniel Bîrligea şi Denis Alibec au fost accidentaţi. La duelul din ultima etapă cu Unirea Slobozia, câştigat cu 2-0, Mamadou Thiam a fost titular în centrul ofensivei, luându-i locul ulterior Alexandru Stoian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Fanatik.ro
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
12:56
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”
12:36
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor
12:30
Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor
12:30
VIDEOPremieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James
12:14
L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: “Merită o gardă de onoare”
12:14
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Campioana vrea să umple Arena Naţională: “Suporterii s-au mobilizat”
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”