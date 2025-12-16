Câte bilete s-au vândut la FCSB - Rapid. Campioana vrea să umple Arena Naţională: "Suporterii s-au mobilizat" - Antena Sport

Închide meniul
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Campioana vrea să umple Arena Naţională: “Suporterii s-au mobilizat”

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 12:14

Duel în Rapid - FCSB/ Profimedia

S-a aflat câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Partida se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20:00.

Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei roş-albastre, s-a declarat convins de faptul că fanii s-au mobilizat şi vor veni în număr mare la duelul cu rivala din Giuleşti.

Până în acest moment, FCSB a vândut în jur de 8000 de bilete la duelul cu Rapid. Giuleştenii au primit şi ei o întreagă peluză, anume 8000 de bilete.

Gheorghe Mustaţă speră ca pe Arena Naţională să fie cel puţin 30.000 de fani ai FCSB-ului la ora de start a duelului cu Rapid.

“Avem jucători care pot demonstra împotriva Rapidului pentru a lua cele trei puncte. Sper să fim 30.000 de oameni, s-au vândut 7-8000 până acum. Sper să ajungem la 30.000. Rapid are toată peluza, 8000.

Timp este şi cred că şi suporterii s-au mobilizat după aceste victorii şi vor veni alături de echipă. E un derby de tradiţie şi sperăm să umplem stadionul”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform fanatik.ro.

Rapid e lider în Liga 1, înaintea derby-ului cu FCSB. Giuleştenii au 39 de puncte, cu 11 mai multe faţă de rivala FCSB, care ocupă locul nouă.

