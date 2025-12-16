Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB - Antena Sport

S-a aflat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi cu David Miculescu înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid, din ultima etapă a anului. Cei doi jucători nu vor putea evolua în duelul de duminică, de la ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea s-a “rupt” după partida pierdută de FCSB cu Steaua Roşie Belgrad, în grupa de Europa League. Atacantul de 25 de ani a ratat ultimele cinci meciuri ale campioanei, din toate competiţiile.

Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid

De cealaltă parte, David Miculescu s-a accidentat în meciul cu Farul, în care a reuşit să marcheze un gol. Atacantul de 24 de ani a ratat ultimele patru meciuri ale campioanei.

Conform fanatik.ro, atât David Miculescu, cât şi Daniel Bîrligea, sunt OUT de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. În ciuda faptului că staff-ul campioanei spera ca cei doi să fie recuperaţi la timp în vederea partidei, aceştia nu s-ar refăcut complet, motiv pentru care nu vor fi în lotul lui Elias Charalambous.

Conform sursei citate anterior, David Miculescu era de aşteptat să fie apt încă de la meciul cu Feyenoord, de joi, câştigat dramatic de FCSB cu 4-3. Atacantul se confruntă însă cu probleme la nivelul ganglionilor, motiv pentru care încă nu e apt de joc.