Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! "Avem banii". 20 de hectare în mijlocul orașului - Antena Sport

Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! "Avem banii". 20 de hectare în mijlocul orașului

Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! "Avem banii". 20 de hectare în mijlocul orașului

Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 14:25

Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! Avem banii. 20 de hectare în mijlocul orașului

Stadion Dinamo

Rareş Hopincă, primarul sectorului 2, a vorbit despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri de la CNI, dar şi cu ajutorul bugetului de sector. Edilul a anunţat că investiţia va fi co-finanţată de Consiliul Local al Sectorului 2, care va plăti 25 de milioane de euro.

Preşedintele şi vicepreşedintele lui Dinamo, Ionuţ Popa şi Ionuţ Lupescu, au fost de faţă la conferinţa de presă în cre Hopincă a dezvăluit că lucrările pot demara la începutul lui 2026.

Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo

“E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru co-finanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv. Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, co-finanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică.

Concret, Sectorul 2 va co-finanța proiectul cu aproape 125 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro, ceea ce va permite emiterea ordinului de începere a lucrărilor de îndată!

Sectorul 2 va vira până la finalul acestui an, către CNI, aproximativ 37 de milioane de lei, iar anul viitor încă 43, aproape 44 de milioane de lei. Asta înseamnă că îndeplinim toate condițiile pentru a începe lucrările la începutul anului viitor.

Am găsit, după o analiză de aproximativ 4 luni, împreună cu CS Dinamo, o formulă de colaborare complexă, care vizează nu doar construirea stadionului, ci un parteneriat pe termen lung între administrația locală și Clubul Sportiv Dinamo. Asta înseamnă că vom redeschide întreg Parcul Sportiv Dinamo pentru comunitate, asta înseamnă un nou parc de aproximativ 20 de hectare în mijlocul orașului, pe șoseaua Ștefan cel Mare.

Va avea funcțiune preponderent sportivă, vom construi o nouă pistă de alergare, vom amenaja zone de recreere, vom reface spațiile deja existente în complex și vom face noi spații de relaxare. Lucrările se vor desfășura concomitent cu cele de la stadionul Dinamo”, a spus Rareș Hopincă, primarul sectorului 2.

Ionuţ Lupescu: “E important ca această bază să fie modernizată

“Mă bucur foarte mult că am reușit să găsim în domnul primar un partener care a înțeles ce înseamnă Parcul Sportiv Dinamo. E păcat ca un astfel de hub de 20 de hectare, care nu mai există într-o altă capitală europeană, să nu se dezvolte.

Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 gradeVremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
Eu sunt un produs al acestui sector, la fel ca mulți alți dinamoviști. Mă bucur că domnul primar a aderat la ideea acestui hub sportiv, care să deschidă ideea de sport de masă. A venit timpul, după 35 de ani, să găsim înțelegere pentru ca toți copiii din Sectorul 2 să se dezvolte. E important ca această bază să fie modernizată și să ajungă la nivel european.

Cu toate că în aprilie am semnat cu Guvernul aprobarea pentru noul stadion, nu cred că a fost o misiune ușoară pentru Sectorul 2 pentru a acoperi această sumă. Mă bucur că am găsit soluții, dar n-am stat să ne plângem. Am pornit pe un drum foarte bun, va fi un viitor minunat pentru toți copiii din Sectorul 2”, a spus şi Ionuţ Lupescu.

1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!" 5 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: "Asta e prioritatea" 6 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025
