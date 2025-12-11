Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! "Avem banii". 20 de hectare în mijlocul orașului - Antena Sport

Rareş Hopincă, primarul sectorului 2, a vorbit despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri de la CNI, dar şi cu ajutorul bugetului de sector. Edilul a anunţat că investiţia va fi co-finanţată de Consiliul Local al Sectorului 2, care va plăti 25 de milioane de euro.

Preşedintele şi vicepreşedintele lui Dinamo, Ionuţ Popa şi Ionuţ Lupescu, au fost de faţă la conferinţa de presă în cre Hopincă a dezvăluit că lucrările pot demara la începutul lui 2026.

Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo

“E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru co-finanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv. Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, co-finanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică.

Concret, Sectorul 2 va co-finanța proiectul cu aproape 125 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro, ceea ce va permite emiterea ordinului de începere a lucrărilor de îndată!

Sectorul 2 va vira până la finalul acestui an, către CNI, aproximativ 37 de milioane de lei, iar anul viitor încă 43, aproape 44 de milioane de lei. Asta înseamnă că îndeplinim toate condițiile pentru a începe lucrările la începutul anului viitor.