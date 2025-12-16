"E bună și frica". Sorin Cârțu știe metoda inedită prin care Univ. Craiova se poate califica în "primăvara" UECL - Antena Sport

Închide meniul
“E bună și frica”. Sorin Cârțu știe metoda inedită prin care Univ. Craiova se poate califica în “primăvara” UECL

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 10:59

Sorin Cârţu, la finalul unui meci al Universităţii Craiova / Hepta

Sorin Cârțu a vorbit recent despre partida care o așteaptă pe Universitatea Craiova în Conference League de pe urma căreia se poate califica în play-off-ul pentru optimile competiției. Oltenii o întâlnesc pe AEK Atena în ultimul meci din grupă, iar fostul mare jucător din Oltenia a dezvăluit metoda inedită prin care elevii lui Coelho pot merge mai departe.

Universitatea Craiova se va deplasa în capitala Greciei pentru duelul în care se va lupta cu formația pentru care joacă și Răzvan Marin, iar duelul se anunță unul complicat. AEK Atena trece printr-o perioadă foarte bună, fiind pe locul 4 în Conference League și pe poziția secundă în Superliga Greciei, la un singur punct de liderul Olympiacos.

Ce a spus Sorin Cârțu despre meciul Univesității cu AEK

Din aceste considerent, Cârțu anticipează un meci dificil contra grecilor, deși a explicat ulterior și cum pot trece oltenii lui Coelho peste obstacolul din Grecia. Fostul atacant nu vede o problemă în a juca la Atena cu frică, deoarece consideră că acest sentiment îi va face pe jucătorii Universității Craiova să fie mai concentrați. Cârțu crede totuși că trebuie să existe un balans între temerile alb-albaștrilor și calitatea de a face un joc bun.

(n.r. – Cum simți meciul ăsta de la Atena cu AEK?) Greu de tot, sunt în formă, din 11 meciuri au vreo 10 victorii. E una dintre echipele cele mai în formă, dar meciurile sunt diferite. Eu zic că avem puterea să nu pierdem.

Întotdeauna am spus că e bine să-ți fie frică de un adversar, pentru că îi acorzi mai mult respect și din frica asta pe care o ai te concentrezi foarte mult și din concentrare ies tot timpul partide foarte bune.

Așa că să fim cu temeri, dar să ne scoatem calitățile la joc. E bună și frica. Trebuie să facem acest punct, să ne ajutăm singuri pentru calificarea asta“, a spus fostul jucător al Craiovei, potrivit fanatik.ro.

Meciul dintre AEK Atena și Universitatea Craaiova, cel din ultima etapă a grupei Conference League, va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Duelul va avea loc joi, de la ora 22:00, pe OPAP Arena, în capitala elenă.

