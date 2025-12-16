Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă cu Malcom Edjouma la FCSB: "De ce ai mai rămâne?" - Antena Sport

Malcom Edjouma urmeză să semneze prelungirea contractului cu FCSB până în vară, deși Gigi Becali anunța în trecut că își va lua “adio” de la marocan în iarnă, când contractul său se încheia. Situația fotbalistului roș-albastru l-a lăsat mască pe Basarab Panduru, care a încercat să găsească motivul pentru care acesta ar mai accepta să rămână.
Edjouma era unul dintre jucătorii dați ca și plecați de la FCSB în iarnă, în condițiile în care contractul său oricum urma să expire. Cu toate acestea, Gigi Becali a decis să îl mai țină pe marocan până în vară după ce a văzut prestația sa din meciul cu Feyenoord, câștigat de roș-albaștri într-un mod nebun cu 4-3.
Basarab Panduru nu înțelege decizia lui Edjouma
Situația lui Edjouma a fost analizată și de Basarab Panduru, care a ajuns la concluzia că motivul pentru care marocanul a acceptat să mai rămână la FCSB este acela că știe că nu are nicio ofertă de la alt club.
“A zis clar Becali că face asta din recunoştinţă nu că ar mai avea nevoie de el. Sunt de acord, tu de abia aşteptai să pleci de aici, înseamnă că tu chiar n-ai nimic dacă accepţi prelungirea, zero oferte, stai cu gluga aia în cap de luni bune. Doar aşa ai ţinut-o. De ce ai mai rămâne? Că nu ai absolut nimic“, a spus Panduru, potrivit primasport.ro.
Prezent lângă Panduru în platou, Constantin Zotta l-a completat pe fostul membru al Generației de Aur și a declarat că Edjouma va da dovadă că îi place cum este tratat dacă acceptă oferta lui Becali: “Întrebarea mea e alta, de ce tu, Edjouma, ai mai prelungi?! Înseamnă că ţie îţi place cum eşti tratat“, a precizat fostul arbitru.
De când a semnat un nou contract cu echipa în vară, marocanul a fost constant cu plecarea din iarnă de la roș-albaștri, pentru că Becali a alimentat această narativă prin discursul său. În acest sezon, Edjouma a înregistrat 17 apariții pentru FCSB și a marcat un singur gol. Dintre partidele în care a evoluat, doar în cinci a fost titular.
