Noua "perlă" a lui Gigi Becali, mesaj războinic înainte de finalul sezonului: "Să fiu cel mai bun!" - Antena Sport

Băluţă, atacantul de 31 de ani cotat la un milion de euro, a adunat 6 goluri şi 5 pase decisive în cele 45 de meciuri disputate în toate competiţiile în acest sezon. De partea cealaltă, Edjouma (28 de ani) a jucat 43 de meciuri, marcând 3 goluri şi reuşind şi 4 pase decisive.

„Credeți că sunt chiar idiot? Cum adică să dau un jucător care poate e chiar mai valoros decât celălalt, plus un milion? Ei profită de faptul că vreau performanță imediată, jucători acum. Îl dau pe Musi și 500.000, dar un milion nici vorbă, niciodată-n viața ta.

Nu aduc niciun jucător din străinătate, nu iau jucători pe care nu-i cunosc eu. Nu-i mai bine să nu mai merg la ghici, cât de cât să am un reper? Și le fac contract 1 an + 3 ani sau 1 an + doi ani. Peste un an, hai la revedere dacă nu-mi convine de tine.

Pleacă Baeten, a expirat contractul. Pe Băluță și Edjouma să vedem dacă-i dăm la schimb, dacă putem face schimb cu cineva”, a spus Becali, citat de gsp.ro.