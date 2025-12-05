"Nu are nicio vină". Reacţie categorică după ce Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA, în urma transferului lui Andre Duarte - Antena Sport

Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte. Oficialii clubului maghiar susţin că mutarea nu s-a oficializat într-un mod legal, deşi jucătorul a semnat cu campioana ca fiind liber de contract.

Bogdan Mitrea, cel care a intermediat mutarea alături de impresarul Bernardo Vasconcelos, a reacţionat şi a transmis că FCSB nu are nimic de pierdut în acest proces deschis de cei de la Ujpest.

Reacţie categorică după ce Ujpest i-a reclamat pe campioni la FIFA după transferul lui Andre Duarte

De asemenea, Bogdan Mitrea a transmis că FCSB nu a fost implicată în rezilierea contractului lui Andre Duarte, astfel că echipa lui Gigi Becali nu poate păţi nimic. Acesta a subliniat că Ujpest a greşit în privinţa fundaşului, înainte ca el să-şi rezilieze contractul cu maghiarii, dat fiind faptul fundaşul a fost trimis să se antreneze singur.

“FCSB nu are nicio treabă. Asta va trebui să demonstreze Ujpest, dar nu văd cum. S-a comportat discriminatoriu cu jucătorul, nu a răspuns la solicitările lui. FCSB nu are nicio vină, pentru că jucătorul era liber când s-a negociat cu FCSB. Trebuie să se dovedească implicarea clubului.

Duarte a rupt contractul doar pentru comportament discriminatoriu și că l-a trimis la echipa a doua. Postările online care s-au făcut pagina oficială a clubului, faptul că i s-a comunicat să se ducă la echipa a doua fără motivare…