Schimbări majore la FCSB! Decizia luată după eliminarea din Conference League: „Pe noi nu ne interesează”

FCSB a încheiat prematur parcursul european, după ce a pierdut ambele meciuri ale dublei cu Auda, din turul 2 preliminar Conference League. Formaţia din Letonia s-a impus cu 7-3 la general, iar roş-albaştrii vor evolua sezonul acesta doar pe plan intern.

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Greşelile uriaşe comise în apărare îi forţează pe cei de la FCSB să schimbe radical echipa. Gigi Becali a anunţat deja că Matei Popa va apăra în locul lui Ştefan Târnovanu, patronul fiind extrem de supărat pe portarul de 26 de ani pentru evoluţia din cele două meciuri cu Auda.

FCSB, gata să joace cu patru jucători care vor îndeplini regula U21: „S-ar putea să fie peste concurenţii lor pe post”

Mihai Stoica a vorbit şi el despre situaţia lui Târnovanu şi a anunţat că FCSB nu va mai aduce un alt portar şi se va baza pe Popa, cel care a avut prestaţii bune sezonul trecut.

Mai mult, FCSB are şanse mari să evolueze cu patru jucători care să îndeplinească regula U21 în campionat. Pe lângă Popa, preşedintele Consiliului de Administraţie a dezvăluit că Stoian, Toma şi Pădurariu pot face faţă cu brio:

„Avem o problemă din moment ce patronul a decis ca Târnovanu să nu mai apere. Dar sub nicio formă nu mai aducem un portar. Matei Popa a apărat anul trecut 16 meciuri și nimeni nu reține vreo greșeală. Putem juca și cu 4 jucători U21, nu contează. Pe noi ne interesează să aliniem cel mai bun prim «11».