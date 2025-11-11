"Nu e nevoie de circ". LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală - Antena Sport

Închide meniul
“Nu e nevoie de circ”. LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 11:35

Comentarii
Nu e nevoie de circ. LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală

Gino Iorgulescu și Justin Ștefan, în cadrul unei ședințe / Sport Pictures

Fotbalul românesc este la un pas de a avea un nou scandal, în contextul în care pe 13 noiembrie urmează să aibă loc o Adunare Generală a LPF în care se vor vota schimbări în statutul ligii ce l-ar avantaja pe Gino Iorgulescu în vederea obținerii unui nou mandat. Dinamo nu concepe acest lucru și deja și-a asumat o poziție în acest sens prin Andrei Nicolescu, iar recent Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu o reacție prin vocea secretarului general Justin Ștefan.

Gino Iorgulescu nu mai poate candida în acest moment pentru un nou mandat la șefia LPF, însă o eventuală modificare a statutului i-ar permite acest lucru. De aceea, Dinamo a transmis prin intermediul lui Andrei Nicolescu faptul că intenționează să blocheze planul ligii prin solicitarea amânării sau eliminării de pe ordinea de zi a Adunării Generale punctul care propune modificarea articolelor respective din statut.

Justin Ștefan, replică pentru Dinamo

Președintele alb-roșiilor a început deja să facă muncă de convingere și cu alte cluburi, pentru a le demonstra de ce schimbarea care se pregătește este una greșită. Mai mult decât atât, Nicolescu nici nu va participa din partea lui Dinamo la Adunarea Generală și va îl va trimite în locul său pe juristul Dragoș Petcu.

La aflarea acestor informații, LPF a reacționat prin Justin Ștefan, care a spus că fotbalul autohton nu are nevoie de un nou scandal și că își dorește ca dezbaterile să aibă loc în cadrul Adunărilor Generale, nu neapărat în “umbră”.

Vă dați seama că nu o să intru într-un dialog în online cu domnul Andrei Niculescu. Sunt convins că va fi prezent la Adunarea Generală, unde își va putea susține poziția exprimată deja în scris.

Nu știu dacă fotbalul românesc are nevoie de un nou tribun, dar știu sigur că nu are nevoie de circ. LPF nu va transforma o dezbatere instituțională într-un spectacol mediatic.

Suntem convinși că dezbaterile reale trebuie purtate acolo unde contează: în Adunarea Generală, între oameni care își asumă deschis punctele de vedere. Orice altceva riscă să afecteze imaginea produsului Superliga, un brand care trebuie protejat, nu consumat în scandaluri sterile“, a spus secretarul general al ligii, potrivit gsp.ro.

13 noiembrie este data la care va avea loc Adunarea Generală de la Poiana Brașov, unde pe ordinea de zi se află un punct privind modificarea statutului ligii.

