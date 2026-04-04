“Nu mai pot avea scuze”. A anunţat “revoluţia” la FCSB, după primul eşec din play-out: “Nu trebuie să ne mirăm”

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 15:24

Comentarii
Jucătorii FCSB-ului, în timpul meciului cu Botoşani/ Sport Pictures

Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a reacţionat după ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2, în etapa a treia de play-out. Acesta a anunţat o adevărată “revoluţie” la formaţia roş-albastră, din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gheorghe Mustaţă a transmis că FCSB are nevoie de cel puţin şase noi jucători pentru sezonul viitor. Acesta s-a declarat nemulţumit de prestaţia actualilor fotbalişti ai campioanei, după primul eşec din play-out.

Gheorghe Mustaţă a mai declarat că niciun jucător nu mai are vreo scuză, ţinând cont că Mirel Rădoi are libertate deplină la FCSB. Liderul Peluzei Nord a concluzionat că aceasta este valoarea fotbaliştilor campioanei.

“Mirel Rădoi știe ce are de făcut. Cine mai merită să rămână. Oricum, un restart trebuie la echipă, sânge proaspăt. Pentru campionatul viitor trebuie cel puțin 6-7 jucători. Cu echipa actuală nu cred că mai are cineva de spus ceva. Atitudinea din teren a unor jucători asta este. Se vede clar. Trebuie neapărat jucători. L-am auzit și pe domnul Becali vorbind de faptul că trebuie neapărat jucători.

Acum niciun jucător nu poate să mai aibă vreo scuză. Că se băgat Gigi, că făcea schimbări. Acum, deciziile clare le ia Mirel. El decide tot ce se întâmplă la club, la echipă. Acum nimeni nu are vreo scuză că joacă timorat, că poate fi schimbat. Lucrurile sunt clare: trebuie, urgent, jucători.

Reclamă
Reclamă

Asta este valoarea. Nu trebuie să ne mai mirăm că echipa e căzută, că nu e căzută. Unii jucători care cred ei că sunt de FCSB nu au ce căuta acolo. Ar trebui să se uită după meci să vadă atitudinea lor. Mai poate acum să vină Pantea să spună că se teme că e schimbat? Nu. Asta e valoarea”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform fanatik.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
