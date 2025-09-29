"Nu poţi juca aşa". Un jucător de la FCSB, criticat după 1-0 cu Oţelul. Faza pentru care a fost taxat în direct - Antena Sport

Basarab Panduru a criticat un jucător de la FCSB, după victoria campioanei cu Oţelul, scor 1-0, din etapa a 11-a din Liga 1. Fostul internaţional nu l-a menajat pe tânărul Alexandru Stoian, intrat la pauză în locul lui Mihai Toma.

Panduru a amintit de marea ocazie avută de Stoian în minutul 84, atunci când a scăpat singur cu Dur-Bozoancă. Atacantul campioanei a ratat şansa unui 2-0, fiind taxat pentru faptul că nu a pasat.

Alexandru Stoian, taxat după FCSB – Oţelul 1-0

Basarab Panduru a transmis că la 17 ani, Alexandru Stoian nu ar trebui să facă astfel de greşeli, fiind convins că a fost taxat şi de coechipierii de la FCSB.

“Dă gol, că o dregi, dar dă pasă! Nu ești apreciat că dai în portar, ești apreciat când marchezi sau pasezi decisiv. La faza aia, din prima pentru Cisotti! Dar el nu vrea să paseze nici aici, nici la cealaltă fază, când putea să-l servească pe Miculescu.

Nu poți juca așa fotbal, că te iau ceilalți la rost! La 17 ani, cu fizicul pe care-l are, dar fără pase, nu merge. Uite-i pe Miculescu și Cisotti cum cer mingea. Nu e ok să joci doar pentru tine”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.