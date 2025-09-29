Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu poţi juca aşa". Un jucător de la FCSB, criticat după 1-0 cu Oţelul. Faza pentru care a fost taxat în direct - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu poţi juca aşa”. Un jucător de la FCSB, criticat după 1-0 cu Oţelul. Faza pentru care a fost taxat în direct

“Nu poţi juca aşa”. Un jucător de la FCSB, criticat după 1-0 cu Oţelul. Faza pentru care a fost taxat în direct

Publicat: 29 septembrie 2025, 8:35

Comentarii
Nu poţi juca aşa. Un jucător de la FCSB, criticat după 1-0 cu Oţelul. Faza pentru care a fost taxat în direct

Jucătorii FCSB-ului, bucurie după golul marcat în meciul cu Oţelul/ SportPictures

Basarab Panduru a criticat un jucător de la FCSB, după victoria campioanei cu Oţelul, scor 1-0, din etapa a 11-a din Liga 1. Fostul internaţional nu l-a menajat pe tânărul Alexandru Stoian, intrat la pauză în locul lui Mihai Toma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Panduru a amintit de marea ocazie avută de Stoian în minutul 84, atunci când a scăpat singur cu Dur-Bozoancă. Atacantul campioanei a ratat şansa unui 2-0, fiind taxat pentru faptul că nu a pasat.

Alexandru Stoian, taxat după FCSB – Oţelul 1-0

Basarab Panduru a transmis că la 17 ani, Alexandru Stoian nu ar trebui să facă astfel de greşeli, fiind convins că a fost taxat şi de coechipierii de la FCSB.

“Dă gol, că o dregi, dar dă pasă! Nu ești apreciat că dai în portar, ești apreciat când marchezi sau pasezi decisiv. La faza aia, din prima pentru Cisotti! Dar el nu vrea să paseze nici aici, nici la cealaltă fază, când putea să-l servească pe Miculescu.

Nu poți juca așa fotbal, că te iau ceilalți la rost! La 17 ani, cu fizicul pe care-l are, dar fără pase, nu merge. Uite-i pe Miculescu și Cisotti cum cer mingea. Nu e ok să joci doar pentru tine”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali e gata să-l titularizeze pe Alexandru Stoian

Alexandru Stoian i-a pasat lui Juri Cisotti în minutul 47, atunci când italianul a fost faultat în careu de Dur-Bozoancă și arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty pentru FCSB. Lovitura de la punctul cu var a fost transformată ulterior fără emoții de Florin Tănase, care a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon, în Liga 1.

Gigi Becali l-a lăudat pe tânărul atacant, mărturisind că-l va titulariza în următoarele meciuri, în locul lui Mihai Toma.

„Toma are calitate, numai că a început să fugă de joc, să se ascundă de minge. Şi dacă te ascunzi de minge, ştiţi ce fac eu. Faptul că a scăpat acolo înseamnă tupeu. Înseamnă încredere.

Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraudeCum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
Reclamă

Stoian va juca de acum acolo, în bandă. Dacă suntem în avantaj, el trece atacant şi trece acolo Miculescu”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Oțelul 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Observator
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
13:26
Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean
13:12
Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul
12:42
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
12:17
Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
12:04
Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus
11:58
EXCLUSIVCe urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. “Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem”
Vezi toate știrile
1 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 2 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 3 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”