„Nu putem să mai acceptăm” Mihai Rotaru, nemulţumit înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova: „Este inuman! ” - Antena Sport

Mihai Rotaru a răbufnit înainte de deplasarea oltenilor cu Unirea Slobozia. Patronul din Bănie este nemulțumit de programul încărcat al echipei sale și consideră că echipa sa a fost neîndreptățită.

Omul de afaceri s-a arătat extrem de revoltat de programarea făcută de LPF. Partida de la Clinceni dintre Unirea Slobozia şi Universitatea Craiova este programată astăzi, de la ora 16:00.

Mihai Rotaru a răbufnit înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Cu toate că au câștigat ultimele două etape, oficialii Universității Craiova găsesc motive de nemulțumire. Mihai Rotaru, patronul alb-albaştrilor susține că echipa sa a fost dezavantajată în momentul programării meciurilor. Mai mult, omul de afaceri a atras atenția că restul formațiilor din primele 6 au avut parte de mai multe zile de odihnă.

„Suntem singura echipă din România care jucăm, în această intermediară, cu o zi în minus față de adversar! Noi avem, dacă am nota cu +1, când ai o zi în plus față de adversar, cu 0, când ești la același nivel cu adversarul, și -1, când ai o zi în minus, U Cluj are +2, FCSB și CFR au +1, Dinamo are 0, iar Universitatea Craiova are -2. Este inuman!

Nu putem să mai acceptăm așa ceva pe viitor! Nu poți să faci ca o echipă din primele 6 să fie dezavantajate la nivelul acesta. U Cluj a fost avantajată de fiecare dată, pentru că au o zi în plus. Au avut o zi în plus cu noi, dar au și cu Iașiul”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.