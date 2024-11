"Nu ştiu dacă a fost linia dreaptă sau strâmbă" Florin Tănase, "dărâmat" după Universitatea Craiova - FCSB 1-1: "Nu ai voie!" - Antena Sport

Florin Tănase, prima reacţie după derby-ul din Bănie Florin Tănase a comentat fazele controversate din Universitatea Craiova - FCSB 1-1 / Colaj Profimediaimages/Digi Sport Florin Tănase a fost „dărâmat” după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, scor 1-1, din etapa a 15-a a Ligii 1. Atacantul roş-albaştrilor nu îşi explică de ce echipa lui a ratat victoria în Bănie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În minutul 90+3, arbitrul a dictat penalty pentru FCSB, în urma unui henţ comis în careu de Maldonado. Florin Tănase se pregătea să execute lovitura de la 11 metri, însă centralul Florin Andrei a anulat faza, după indicaţiile primite din camera VAR, de la Ovidiu Haţegan. Florin Tănase, „dărâmat” după Universitatea Craiova – FCSB 1-1 „Un meci intens, din păcate nu am făcut ce trebuia pentru a ţine de rezultat. Trebuia să jucăm altceva în repriza a doua şi să mai marcăm. Nu ai voie să nu câştigi un meci când ai un om în plus din prima repriză. Important a fost că am avut 1-0 şi om în plus. Am crezut că va fi mult mai uşor şi nu a fost aşa. Sper să ne fie învăţătură de minte şi pe viitor să nu mai tratăm aşa. Aşteptam să decidă dacă e penalty sau nu. Acum nu ştiu dacă a fost ofsaid, dacă a fost linia dreaptă, strâmbă… nu mai contează. Am pierdut 2 puncte mari aici. Reclamă

Reclamă

Nu am văzut prea bine nici faultul nici acea încăierare, ei ştiu mai bine dacă au fost sau nu. Nu mai contează. Am avut 1-0, om în plus, simplu, trebuia să câştigăm.

Consider că am pierdut 2 puncte aici, nu am câştigat un punct. Am pierdut 2! Nu ai voie să nu câştigi, să nu marchezi golul 2, 3…

Meciurile din Europa au o intensitate mai mare, jucăm acasă, în faţa propriilor suporteri. Trebuie să ne refacem, să facem un meci mare şi să câştigăm„, a declarat Florin Tănase la digisport.ro.

Reclamă

„Un punct în deplasare este cât de cât ok pentru noi, dar doream să câştigăm şi să luăm cele 3 puncte. Va fi un meci greu în Europa şi sperăm să îl câştigăm, apoi să terminăm bine şi meciul cu U Cluj„, a spus şi David Miculescu. FCSB, remiză pe terenul Universităţii Craiova La Craiova scorul a fost deschis de bucureşteni, în minutul 17. Florin Tănase a centrat în careu şi David Miculescu, aflat în duel cu Badelj, a înscris. Din minutul 42 gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Ştefan Vlădoiu pentru un fault asupra lui Octavian Popescu. Un minut mai târziu Baiaram şi Paradela nu reuşesc să îl învingă pe Târnovanu şi la pauză bucureştenii intră cu avantaj minim. În minutul 59 verificarea VAR a apreciat că a fost penalti la intervenţia lui Baba Alhassan asupra lui Baiaram şi Cicâldău a transformat în minutul 62 lovitura de pedeapsă acordată. Edjouma a ratat incredibil în minutul 83, iar Pantea s-a accidentat şi a ieşit de pe teren în minutul 87 lăsându-şi echipa în zece. În minutul 90+3 FCSB a primit penalti pentru un henţ în careu, dar după analiza VAR s-a constatat că Luis Phelipe s-a aflat în ofsaid şi lovitura de la 11 metri a fost anulată. Tot după o analiză VAR Alhassan a primit cartonaş roşu, iar finalul a fost nebun. Dawa a primit al doilea galben şi a fost eliminat, iar bucureştenii au rămas în opt jucători. Scorul final a fost 1-1 şi cele două echipe sunt vecine în clasament. CS Universitatea Craiova e pe locul 5, cu 22 de puncte, iar FCSB este pe 6, cu 21 de puncte. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Şt. Vlădoiu, Maldonado, Badelj, Bancu (Ndong 84) – Oshima (Mekvabishvili 58), Screciu, Cicâldău – Baiaram (Bană 74), A. Ivan (Koljic 58), Paradela (Al. Mitriţă 71). ANTRENOR: Constantin Gâlcă FCSB: Târnovanu – V. Creţu (M. Ştefănescu 46), Dawa, Ngezana, Radunovic – Fl. Tănase, Şut, Al. Băluţă (Baba Alhassan 46) – Miculescu (Luis Phelipe 69), Bîrligea (Edjouma 88), Oct. Popescu (Pantea 46). ANTRENOR: Elias Charalambous Cartonaşe galbene: Cicâldău 8, Şt. Vlădoiu 12, Paradela 70, Maldonado 90+8, Screciu 90+10 / Fl. Tănase 4, Radunovic 69, Dawa 81, Chiricheş 85

Cartonaşe roşii: Ştefan Vlădoiu (CS Universitatea Craiova) min. 42 / Baba Alhassan (FCSB) min. 90+9

Arbitri: Florin Andrei – Mircea Grigoriu, Marius Badea

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Cristina Trandafir

Reclamă