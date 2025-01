"Nu voi accepta niciodată asta" Liviu Ciobotariu a spus motivul "rupturii" dintre el şi Valeriu Iftime! Mesajul pentru patronul Botoşaniului - Antena Sport

Liviu Ciobotariu a dezvăluit motivul pentru care a ajuns să părăsească formaţia FC Botoşani înainte de reluarea campionatului. Valeriu Iftime s-a mişcat rapid şi l-a numit pe Leo Grozavu în locul lui Ciobotariu. Grozavu era liber de contract.

Ciobotariu a spus că totul a plecat de la faptul că el nu a acceptat ca preparatorul fizic al echipei, Lucian Păun, să fie demis de la FC Botoşani.

Liviu Ciobotariu a dat detalii despre plecarea lui de la FC Botoşani

„E mult spus că am fost dat afară! A fost o despărțire amicală. Am avut o discuție cu domnul Valeriu Iftime și în urma acesteia am decis să ne despărțim amiabil. Lucrurile nu mai erau pe aceeași lungime de undă și era clar să trebuia să luăm o decizie. Eu îl respect, am avut o relație foarte bună cu dânsul, îl apreciez, dar nu mai puteam să continuăm.

L-am sunat pe domnul Iftime pe 24 decembrie și l-am anunțat că pot să plec de la echipă, pentru că lucrurile nu erau OK. Aveam inclusiv aceea clauză contractuală prin care puteam să fiu demis dacă echipa nu este până pe locul 14 în clasament.

Dânsul a spus că nu este de acord ca eu să plec de la echipă, că are încredere în mine și că vrea să continuăm împreună munca pe care am început-o. Am avut inclusiv o discuție despre jucătorii pe care să-i aducem, apoi…