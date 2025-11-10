"Nu vreau să fiu ca Ganea!" Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care a plecat de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi i-a explicat lui Mihai Rotaru motivul pentru care a demisionat de la Universitatea Craiova. Într-o discuţie purtată la telefon, fostul tehnician al oltenilor i-a recunoscut patronului că este la un pas să cedeze nervos! El a dat exemplul Ganea şi ce s-a întâmplat în perioada în care acesta activa la Timişoara. Jucătorul a avut atunci o ieşire şocantă!

La un meci ACS Poli Timişoara – Rapid, scor 1-1, din 2007, Ionel Ganea l-a strâns de gât pe tuşierul Dorin Mudura şi l-a lovit cu genunchiul. El a primit 22 de etape de suspendare şi 14.000 de lei amendă! Şi Rădoi a avut parte de momente tensionate pe banca Ştiinţei, ultimul chiar la meciul cu Rapid Viena când a luat cartonaşul roşu, pentru că a certat un fotbalist al adversarilor.

Ce i-a spus Rădoi lui Rotaru

”Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. Dar mi-a spus: ‘Sunt epuizat emoțional, n-are sens’. Aseară (n.r. duminică) discutam, l-am întrebat de ce pleacă. A dat exemplul Ganea (n.r. a avut momente de irascibilitate când a fost antrenor) și a zis: ‘Decât să fac rău echipei, mai bine plec’. Nu discutăm asta, dar mi-a adus în discuție inclusiv acest aspect. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă… A fost o presiune din toate punctele de vedere. Și a zis: ‘Cred că este mai bine pentru echipă ca eu să plec’.”, a spus Rotaru în cadrul unei conferinţe de presă.