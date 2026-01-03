Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid

Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 8:42

Comentarii
Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid

Alexandru Dobre, la finalul unui meci al Rapidului/ Sport Pictures

Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre. Jucătorul este foarte aproape de un transfer în Olanda, la Utrecht.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Transferfeed, Utrecht vrea să-l transfere pe Alex Dobre în această iarnă. În acest sens, reprezentanți ai clubului olandez l-au urmărit din tribunele Arenei Naționale pe jucător la derby-ul cu Rapid, ultimul meci din 2025.

Alex Dobre poate aduce o sumă consistentă în conturile clubului. Ajuns liber de contract în Giuleşti, fotbalistul se poate transfera în această iarnă, iar giuleştenii ar fi dispuşi să-i dea drumul atacantului pentru o sumă care să depăşească 2 milioane de euro.

Anunţul a fost făcut recent de Victor Angelescu. “E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică. Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare. Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat acţionarul Rapidului pentru orangesport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Observator
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
10:46
Israeliano-românul Eissat a plecat în cantonament, cu Dinamo. Ce anunţ a făcut clubul despre transferul lui
10:40
Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo
9:57
“Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec!
9:55
FotoPrimele imagini cu ultimul transfer de la Dinamo. “Câinii” au plecat în cantonamentul din Antalya
9:45
Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo
9:17
EXCLUSIVDenis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: “S-a pripit când a ales FCSB”
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui