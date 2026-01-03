Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid - Antena Sport

Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre. Jucătorul este foarte aproape de un transfer în Olanda, la Utrecht.

Potrivit Transferfeed, Utrecht vrea să-l transfere pe Alex Dobre în această iarnă. În acest sens, reprezentanți ai clubului olandez l-au urmărit din tribunele Arenei Naționale pe jucător la derby-ul cu Rapid, ultimul meci din 2025.

Alex Dobre poate aduce o sumă consistentă în conturile clubului. Ajuns liber de contract în Giuleşti, fotbalistul se poate transfera în această iarnă, iar giuleştenii ar fi dispuşi să-i dea drumul atacantului pentru o sumă care să depăşească 2 milioane de euro.

Anunţul a fost făcut recent de Victor Angelescu. “E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică. Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare. Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat acţionarul Rapidului pentru orangesport.ro.