O echipă din Liga 1 are interdicţie la transferuri pentru 3 perioade de mercato! Tocmai a prezentat un jucător - Antena Sport

Clubul UTA Arad are interdicţie la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA.

Interdicţia este valabilă din data de 23 septembrie. Pe lista FIFA a cluburilor cu interdicţii se află grupările din întreaga lume care se confruntă în prezent cu interdicţii de înregistrare impuse de FIFA.

Această listă include cluburile cărora li se interzice temporar înregistrarea de noi jucători din cauza diverselor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau încălcări ale reglementărilor, se arată pe site-ul forului mondial.

Fiind un instrument esenţial pentru federaţiile membre, confederaţii, cluburi, jucători şi agenţi, lista FIFA cu interdicţii de înregistrare contribuie la asigurarea transparenţei şi conformităţii în cadrul sportului, permiţând părţilor interesate să fie informate cu privire la cluburile care nu au dreptul să semneze cu jucători noi în perioada de interdicţie.

UTA Arad a anunţat, miercuri, venirea fundaşului croat Marko Stolnik.