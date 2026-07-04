O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul a fost ofertat de o echipă de Champions League

FCSB s-ar mai putea despărţi de un jucător, în această vară. Mihai Lixandru (25 de ani) şi-a exprimat dorinţa de a pleca de la formaţia roş-albastră, lucru confirmat chiar şi de Gigi Becali.
Mihai Lixandru nu duce lipsă de oferte, fiind dorit iniţial de americanii de la DC United. Mijlocaşul a refuzat un transfer în MLS, prioritizând o mutare în Europa.
O nouă plecare de la FCSB: Mihai Lixandru, dorit în Elveţia
Mihai Lixandru este dorit în Elveţia. Campioana Thun, care evoluează în preliminariile Champions League, l-a pus pe lista de transferuri pe mijlocaşul FCSB-ului. Acesta mai este dorit şi de o altă formaţie elveţiană, anume Luzern.
Publicaţia germană kicker.de a oferit toate detaliile privind situaţia lui Mihai Lixandru. Mijlocaşul mai este şi în vizorul celor de la Anderlceht, unde s-ar putea duela cu fostul său coechipier, Darius Olaru, transferat în această vară de Union SG.
“Pe lângă Thun și Luzern, se spune că și clubul belgian Anderlecht, dar și echipa din Serie B Virtus Entella, sunt interesate de internaționalul român. Thun și Luzern au, în prezent, cele mai mari șanse de a realiza transferul, dar deocamdată nu au fost primite oferte concrete”, au anunţat jurnaliştii citaţi anterior.
Mihai Lixandru, cotat la suma de 900.000 de euro, l-a anunţat deja pe Gigi Becali că vrea să plece de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat recent că vrea să obţină suma de jumătate de milion de euro în schimbul mijlocaşului de 25 de ani.
“Pleacă cine vreau eu! El ar vrea (n.r. Lixandru), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000! A fost convocat și la echipa națională.
N-am spus niciodată 200.000. Am spus câteva sute de mii. Câteva înseamnă de la 3 în sus. Când spui 200, sunt 200. Câteva înseamnă de la 3 (n.r sute de mii de euro) în sus, 4, 5, 6”, a spus recent Gigi Becali, conform digisport.ro.
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