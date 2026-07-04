Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul a fost ofertat de o echipă de Champions League

O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul a fost ofertat de o echipă de Champions League

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 18:17

Comentarii
O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul a fost ofertat de o echipă de Champions League

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB s-ar mai putea despărţi de un jucător, în această vară. Mihai Lixandru (25 de ani) şi-a exprimat dorinţa de a pleca de la formaţia roş-albastră, lucru confirmat chiar şi de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Lixandru nu duce lipsă de oferte, fiind dorit iniţial de americanii de la DC United. Mijlocaşul a refuzat un transfer în MLS, prioritizând o mutare în Europa.

O nouă plecare de la FCSB: Mihai Lixandru, dorit în Elveţia

Mihai Lixandru este dorit în Elveţia. Campioana Thun, care evoluează în preliminariile Champions League, l-a pus pe lista de transferuri pe mijlocaşul FCSB-ului. Acesta mai este dorit şi de o altă formaţie elveţiană, anume Luzern.

Publicaţia germană kicker.de a oferit toate detaliile privind situaţia lui Mihai Lixandru. Mijlocaşul mai este şi în vizorul celor de la Anderlceht, unde s-ar putea duela cu fostul său coechipier, Darius Olaru, transferat în această vară de Union SG.

“Pe lângă Thun și Luzern, se spune că și clubul belgian Anderlecht, dar și echipa din Serie B Virtus Entella, sunt interesate de internaționalul român. Thun și Luzern au, în prezent, cele mai mari șanse de a realiza transferul, dar deocamdată nu au fost primite oferte concrete”, au anunţat jurnaliştii citaţi anterior.

Reclamă
Reclamă

Mihai Lixandru, cotat la suma de 900.000 de euro, l-a anunţat deja pe Gigi Becali că vrea să plece de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat recent că vrea să obţină suma de jumătate de milion de euro în schimbul mijlocaşului de 25 de ani.

“Pleacă cine vreau eu! El ar vrea (n.r. Lixandru), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000! A fost convocat și la echipa națională.

N-am spus niciodată 200.000. Am spus câteva sute de mii. Câteva înseamnă de la 3 în sus. Când spui 200, sunt 200. Câteva înseamnă de la 3 (n.r sute de mii de euro) în sus, 4, 5, 6”, a spus recent Gigi Becali, conform digisport.ro.

Viorel Pașca, sechestre de peste 6 milioane de euro și 13 milioane de lei. Avocat: Nu mai au bani să trăiascăViorel Pașca, sechestre de peste 6 milioane de euro și 13 milioane de lei. Avocat: Nu mai au bani să trăiască
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Legenda Rapidului, în spital cu două coaste rupte şi umărul dislocat
Observator
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Legenda Rapidului, în spital cu două coaste rupte şi umărul dislocat
Aproape 1000 de invitați sunt așteptați la petrecere, dar ei sunt deja căsătoriți. Sportivul a făcut pasul în mare secret
Fanatik.ro
Aproape 1000 de invitați sunt așteptați la petrecere, dar ei sunt deja căsătoriți. Sportivul a făcut pasul în mare secret
18:13

Cad favoritele pe capete la Wimbledon! Iga Swiatek, eliminată surprinzător în turul al treilea
18:03

Andrei Coubiș, pe lista unui club de top după evoluțiile de la U Cluj! Cine îl dorește pe stoperul de 1,2 milioane de eurp
18:00

LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu al Marii Britanii sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Emoţii pentru Russell
17:53

Vedetele Angliei nu se tem de legendarul Azteca, înaintea meciului cu Mexic: “Pentru noi e doar un alt stadion”
17:52

Ce se întâmplă cu Jovo Lukic la U Cluj, după revenirea de la Campionatul Mondial. Probleme pentru clujeni
17:33

LIVE TEXTSorana Cîrstea – Linda Noskova se joacă ACUM. Românca luptă pentru optimile de la Wimbledon. Prim set de excepție
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 3 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap! 4 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 5 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 6 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială