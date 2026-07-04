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FCSB, luptă cu Rapid și cu o formație din Serie A pentru starul lui CFR Cluj! Cât a solicitat Neluțu Varga

Daniel Işvanca Publicat: 4 iulie 2026, 16:28

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FCSB, luptă cu Rapid și cu o formație din Serie A pentru starul lui CFR Cluj! Cât a solicitat Neluțu Varga

Cadru din Rapid - CFR Cluj / Sportpictures

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CFR Cluj este una dintre cele mai active formații din Liga 1 pe piața transferurilor, însă ardelenii au nevoie să și vândă jucători pentru a face față problemelor financiare cu care se confruntă clubul.

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Meriton Korenica ar putea fi viitorul produs de export al echipei din Gruia, iar FCSB, Rapid, dar și un club din Serie A, și-au manifestat interesul în a-l transfera.

Meriton Korenica, la mare căutare. Cât a cerut CFR Cluj în trecut

Meriton Korenica este printre cei mai importanți jucători aflați acum la CFR Cluj și unul de la care Neluțu Varga se așteaptă la un transfer pe bani mulți.

Aflat sub monitorizarea celor de la FCSB și Rapid, kosovarul se află pe lista italienilor de la Monza, grupare din Serie A. În trecut, finanțatorul CFR-ului a anunțat că DC United ar fi dorit să-l cumpere, dar atunci, a solicitat patru milioane de euro, sumă considerată mare de americani.

Șansele ca FCSB și Rapid să ofere o astfel de sumă sunt minime, dar în cazul celor de la Monza, nu ar fi vorba de o sumă „de speriat”. Korenica este cotat de Transfermarkt la trei milioane de euro.

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  • 100 de meciuri, 24 de goluri și 16 assist-uri are Meriton Korenica la CFR Cluj.

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