O nouă plecare de la Rapid: “Suntem în negocieri avansate!”. Suma importantă pusă în joc

Rapid a ratat calificarea în cupele europene la finalul stagiunii trecute, iar giuleştenii caută să facă mai multe schimbări în lot pentru ca rezultatele să fie îmbunătăţite pentru noua stagiune.

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Bucureştenii l-au înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu şi acum caută să facă modificări în lot, iar una dintre victime urmează să fie Tobias Christensen, mijlocaş ofensiv care a fost considerat ca fiind unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei.

Victor Angelescu anunţă că Rapid e aproape să se despartă de Tobias Christensen

Victor Angelescu a recunoscut că Rapid are negocieri avansate cu Wisla Cracovia, din Polonia, pentru cedarea lui Tobias Christensen, iar giuleştenii ar urma să încaseze aproximativ 700.000 de euro pentru transferul norvegianului.

„Suntem în negocieri avansate, există o șansă mare ca Tobias Christensen să plece la Wisla Cracovia. Vom vedea, mai sunt anumite lucruri de pus la punct. E mai mare de 500.000, ne recuperăm banii. Nu e o sumă fabuloasă, se știe cam cât am dat pe el, deci ne recuperăm suma, aproximativ 700.000 de euro.

Sunt mai mulți factori, și jucătorul își dorește altă provocare, mai are un an de contract, el și Moruțan sunt jucători asemănători, unul ar trebui să stea pe bancă. Pancu va juca diferit față de ce am jucat noi. Când un jucător își dorește să plece, nu ne opunem. Bine, nu să rupem contractul. A trebuit să luăm o sumă de bani, să ne recuperăm investiția. Asta e situația, am discutat cu antrenorul.